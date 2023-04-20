تجربة مذهلة بالفيديو.. طيار سعودي يفطر في السماء وهذا ما حدث

قال "عبدالباري": نضطر أحيانًا للبقاء في الأجواء إلى ما بعد مغيب الشمس بقليل، وفي رمضان يحين موعد الإفطار في ذلك الوقت، وأردت في أحد الأيام الاستمتاع بالطيران حتى آخر دقيقة من دون الاضطرار للهبوط من أجل تناول وجبة الإفطار.