تجربة مذهلة بالفيديو.. طيار سعودي يفطر في السماء وهذا ما حدث
وثقت كاميرا مثبتة لحظات قيام الطيار والمرشد السياحي عبدالباري آل عبدالله وهو يستمتع بالإفطار أثناء ممارسة الطيران الشراعي بالمظلة.
وفي الفيديو الذي قال إنه وثّقه قبل عدّة أعوام خلال شهر رمضان ونشره في وقت سابق من الشهر الحالي ظهرت أمام "آل عبدالله" مائدة صغيرة تحتوي على بعض المأكولات والمشروبات قبل مباشرته في تناول الطعام، واحتساء القهوة.
قال "عبدالباري": نضطر أحيانًا للبقاء في الأجواء إلى ما بعد مغيب الشمس بقليل، وفي رمضان يحين موعد الإفطار في ذلك الوقت، وأردت في أحد الأيام الاستمتاع بالطيران حتى آخر دقيقة من دون الاضطرار للهبوط من أجل تناول وجبة الإفطار.
وأضاف: قررت أن أُقدّم لنفسي مائدة تشمل القهوة السعودية والتمر والماء وقطعة صغيرة من الكعك.
وإذا شعرتَ بالفضول بشأن كيفية ثبات كل شيء على المائدة أثناء الطيران، فقد أشار آل عبدالله إلى تثبيته لكل شيء باستخدام لاصق خاص مع ربط الدلة بحبل صغير لتفادي سقوطها وفق "سي إن إن".