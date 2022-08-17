أسرع 8 خطوط حديدية في العالم منها قطار "الحرمين".. شاهد الترتيب

وفي عام 2018 اكتسبت إفريقيا أول خط لسكة حديدية فائقة السرعة مع افتتاح خط البراق في المغرب، وفي أماكن أخرى من العالم أنشأت كوريا الجنوبية وتايوان طرقًا عالية السرعة، وتُعد الهند، وتايلاند، وروسيا، والولايات المتحدة من بين مجموعة متزايدة من الدول الملتزمة ببناء خطوط سكك حديدية جديدة، حيث ستنطلق القطارات بين المدن الكبرى بسرعة تزيد على 250 كيلومترًا في الساعة.