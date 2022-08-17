أسرع 8 خطوط حديدية في العالم منها قطار "الحرمين".. شاهد الترتيب

تُعتبر خطوط السكك الحديدية عالية السرعة هي البديل الأكثر فعالية للرحلات التي تصل مسافتها إلى 1100 كيلومتر، وتنقل الركاب بين مراكز المدن بسرعة 290 كم/ ساعة، وتوفر مزيجًا رائعًا من السرعة والراحة، وتعد السكك الحديدية أكثر كفاءةً في نقل أعداد هائلة من الأشخاص بسرعة مقارنة بالمفاهيم ذات السعة المنخفضة مثل شبكة هايبرلوب.
ومؤخرًا أصبحت الصين رائدة العالم بلا منازع، حيث أنشأت شبكة بطول 38 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة التي تصل إلى كل ركن من أركان البلاد، ثم تأتي إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا على توسيع الشبكة الأوروبية مع دول أخرى يتوقع أن تتبعها بحلول عام 2030.
وفي عام 2018 اكتسبت إفريقيا أول خط لسكة حديدية فائقة السرعة مع افتتاح خط البراق في المغرب، وفي أماكن أخرى من العالم أنشأت كوريا الجنوبية وتايوان طرقًا عالية السرعة، وتُعد الهند، وتايلاند، وروسيا، والولايات المتحدة من بين مجموعة متزايدة من الدول الملتزمة ببناء خطوط سكك حديدية جديدة، حيث ستنطلق القطارات بين المدن الكبرى بسرعة تزيد على 250 كيلومترًا في الساعة.
ترتيب أسرع القطارات الحالية في العالم:
1- شنغهاي ماجليف في الصين
يُعتبر أسرع قطار عام في العالم، كما يستخدم نظام الرفع المغناطيسي (ماجليف) بدلاً من العجلات الفولاذية التقليدية على القضبان الفولاذية، ويربط مطار بودونغ في شنغهاي بمحطة طريق لونغيانغ في وسط المدينة وتبلغ سرعته القصوى 460 كم/ ساعة.
2- قطارات فوكسينغ في الصين
وتعمل قطارات "فوكسينغ CR400" بأقصى سرعة تجارية تبلغ 350 كم/ ساعة ولكنها وصلت بنجاح إلى 420 كم/ ساعة أثناء الاختبار وتتميز هذه القطارات التي تصل سعتها القصوى إلى 1200 راكب.
3- قطارات ICE 3
وتغطي علامة ICE الألمانية الشهيرة عائلة كبيرة من القطارات السريعة المنتشرة على مجموعة متنوعة من الطرق.
ويعتبر طراز ICE3 هو الأسرع في هذه العائلة حيث تبلغ سرعته 330 كيلومترًا في الساعة وكان موجودًا منذ عام 1999.
4- قطار الحرمين السريع في السعودية
يحتل قطار الحرمين السريع في السعودية الذي يواجه الحرارة العالية والعواصف الرملية الترتيب الرابع، ويربط قطار الحرمين السريع في السعودية بين مكة والمدينة بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.
وباستخدام 35 قطارًا تم تعديلها خصيصًا للعمل في الصحراء عند درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 450 كيلومترًا حوالي ساعتين فقط، ويتألف كل قطار من 13 عربة تبلغ سعة كل منها 417 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية أو درجة رجال الأعمال.
ويستوعب قطار الحرمين السريع 60 مليون مسافر سنويًا، ومنذ افتتاحه في عام 2018، أصبح وسيلة شائعة للسفر بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، علمًا بأن الرحلة البرية تستغرق حوالي 10 ساعات.
5- خدمة TGV في فرنسا
وتُعرف فرنسا بكونها صاحبة الرقم القياسي العالمي في السرعة للقطارات التقليدية منذ فترة طويلة، حيث سجلت 574.8 كيلومترًا في الساعة في 3 أبريل 2007 وتعتبر TGV أول شبكة عالية السرعة مخصصة في أوروبا، وهي الأشهر والأكثر نجاحًا، حيث تمتد إلى ما هو أبعد من حدود فرنسا.
6- قطار E5 في اليابان
وقدمت اليابان للعالم مفهوم السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة في عام 1964، ولا تزال رائدة على مستوى العالم، ودفعت حدود السرعة والسعة والسلامة على متن خطوط شينكانسن الخاصة بها.
وبينما تعمل غالبية قطارات شينكانسن حاليًا بحد أقصى 300 كيلومتر في الساعة تعمل قطارات E5 التابعة لخطوط السكك الحديدية اليابانية الشرقية (JR East) بسرعة تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة.
7- قطار البراق في المغرب
وافتتح أول خط لسكة حديدية فائقة السرعة في إفريقيا، وهو الوحيد حتى الآن، في نوفمبر 2018 ليربط مدينة طنجة الساحلية بالدار البيضاء في المغرب وتعد خدمة "البراق" هي المرحلة الأولى من شبكة عالية السرعة مخطط لها في البلاد، ويبلغ طولها 1500 كيلومتر.
8- قطارات AVE S-103 في إسبانيا
طورت إسبانيا قطاراتها فائقة السرعة وأنشأت أطول شبكة في أوروبا من خطوط المسافات الطويلة المخصصة التي تمتد من مدريد إلى إشبيلية ومالقة وفالنسيا وغاليسيا وبرشلونة وتعمل AVE بسرعة قصوى تصل إلى 310 كيلومترات في الساعة.