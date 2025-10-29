المطبخ السعودي يواصل حضوره عالميًا في "دليل ميشلان 2025".. 17 مطعمًا في القائمة و7 تظهر للمرة الأولى

حقق المطبخ السعودي قفزة نوعية جديدة في مشهد فنون الطهي العالمي، بعد إدراج 17 مطعمًا سعوديًا ضمن دليل ميشلان 2025، بينها 7 مطاعم تدخل للمرة الأولى دفعة واحدة، في إنجاز يعكس التطور الكبير في قطاع الضيافة والمطاعم الفاخرة بالمملكة.
وتصدرت الرياض القائمة بثمانية مطاعم، تلتها جدة بستة مطاعم، ثم العُلا بثلاثة مطاعم، مما يعزز مكانة هذه المدن كوجهات عالمية لتجارب الطهي التي تمزج بين الأصالة السعودية والحداثة الإبداعية.
وفي قائمة دليل ميشلان للمطاعم، حصد مطعم خونتوس في فندق دار طنطورة ذا هاوس جائزة Bib Gourmand المرموقة، التي تُمنح للمطاعم التي تقدم مأكولات استثنائية بقيمة مميزة. ويقع المطعم ضمن أجواء فندق دار طنطورة الفريدة، حيث يمزج بين النكهات السعودية الأصيلة ولمسات الطهي الإبداعي المعاصر ليقدّم تجربة طعام تعبّر عن الهوية المحلية برؤية عالمية.
كما حظي مطعم حرّة في منتجع بانيان تري العُلا، المعروف بتجربته المستوحاة من المطبخ السعودي، ومطعم تاما في أور هابيتاس العُلا، الذي يحتفي بمفهوم “من المزرعة إلى المائدة” من خلال أطباق تُحضّر بمكونات محلية طازجة، بتقديرٍ خاص ضمن الدليل لتميّزهما الطهوي وإسهامهما في إثراء مشهد المذاق المتجدد في العُلا.
إقليميًا، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المنطقة، تلتها قطر، فيما جاءت السعودية ثالثًا بـ17 مطعمًا، مؤكدةً حضورها المتصاعد في ساحة الضيافة العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز رؤية السعودية 2030 التي جعلت من الثقافة والضيافة وفنون الطهي جزءًا من هوية المملكة الحديثة، وركيزة أساسية لجعلها وجهة عالمية لعشاق التذوق الرفيع والسياحة الفاخرة.