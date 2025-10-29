المطبخ السعودي يواصل حضوره عالميًا في "دليل ميشلان 2025".. 17 مطعمًا في القائمة و7 تظهر للمرة الأولى

كما حظي مطعم حرّة في منتجع بانيان تري العُلا، المعروف بتجربته المستوحاة من المطبخ السعودي، ومطعم تاما في أور هابيتاس العُلا، الذي يحتفي بمفهوم “من المزرعة إلى المائدة” من خلال أطباق تُحضّر بمكونات محلية طازجة، بتقديرٍ خاص ضمن الدليل لتميّزهما الطهوي وإسهامهما في إثراء مشهد المذاق المتجدد في العُلا.