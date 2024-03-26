تغيير كبير في تخطيط السعوديين للسفر.. وأوروبا تظل الوجهة الأولى

وتعكس الوجهات التي تشهد أكبر زيادات سنوية في البحث مزيجاً من الرغبة في استكشاف أماكن جديدة، إضافة إلى محطات الوصول الجديدة إلى الوجهات النهائية، مثل: فيكتوريا في كندا، ومارماجاو في الهند، ومدينة باناما؛ وبول في كرواتيا، وبريشتينا في كوسوفو، كما تشهد لامبيدوزا في إيطاليا زيادة كبيرة في أرقام البحث بين المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.