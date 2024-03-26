تغيير كبير في تخطيط السعوديين للسفر.. وأوروبا تظل الوجهة الأولى

نشر "سكاي سكانر"، اليوم، تقرير "هورايزون" الذي يسلط الضوء على الرؤى المعمّقة والحجوزات وخيارات الوجهات والوجهات الرائجة في مناطق أوروبا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويعتمد التحليل على بيانات السفر المعمّقة من "سكاي سكانر" ومقارنة سلوك المسافرين واتجاهات البحث على أساس سنوي.
ووفق التقرير، يخطط المسافرون مسبقاً لرحلاتهم أكثر مقارنة بالعام الماضي؛ ما يشير إلى عودة المواسم التقليدية للسفر في عام 2024.
ويظهر المسافرون في أوروبا والسعودية والشرق الأوسط وإفريقيا ثقة كبيرة مع زيادة في أعداد الرحلات المحجوزة مسبقاً، حصة أكبر للحجوزات المسبقة، والتي تتم قبل الموعد بـ 60 إلى 89 يوماً وربما تزيد على 90 يوماً.
واختار 53% من المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا استكشاف وجهات في أوروبا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن العام السابق.
وأشار تقرير اتجاهات السفر لعام 2024 الصادر عن "سكاي سكانر"، إلى ازدياد الطلب من المسافرين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نحو تجارب استكشاف الثقافات، خصوصاً في عديدٍ من العواصم الأوروبية التي تشهد تنوعاً في هذه التجارب.
إيطاليا تعد واحدة من أكثر وجهات العطلات جاذبية مع آثارها الشهيرة ومأكولاتها التي لا تقاوم، وكانت في قائمة الوجهات الأكثر رواجاً في المملكة العربية السعودية لثلاث مرات على التوالي.
وتعد وجهات إسبانيا واليونان من الوجهات الأكثر شعبية التي يتم البحث عنها على "سكاي سكانر"، حيث انخفض متوسط طول الرحلات قليلاً أو استقر على أساس سنوي في عديدٍ من الوجهات الشهيرة، إلا أن وجهات تتميّز برحلات طويلة تعد من الوجهات الشهيرة، مثل بانكوك ومدينتَي نيويورك وسيدني.
وتعكس الوجهات التي تشهد أكبر زيادات سنوية في البحث مزيجاً من الرغبة في استكشاف أماكن جديدة، إضافة إلى محطات الوصول الجديدة إلى الوجهات النهائية، مثل: فيكتوريا في كندا، ومارماجاو في الهند، ومدينة باناما؛ وبول في كرواتيا، وبريشتينا في كوسوفو، كما تشهد لامبيدوزا في إيطاليا زيادة كبيرة في أرقام البحث بين المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكّد أيوب المأمون؛ خبير السفر في "سكاي سكانر": "يضم تقرير "هورايزون" أحدث أفكار عن مشهد السفر المتطور والمألوف. وفيما تعود مواسم السفر التقليدية، ويستمر الطلب على الوجهات الشهيرة، يبحث المسافرون أيضاً عن القيمة، ويستكشفون الخيارات القريبة من بلدانهم. لقد شهدنا طلباً مذهلاً عبر منصات سكاي سكانر في بداية العام، ونتوقع أن يستمر هذا مع اقتراب فصل الصيف.
وتفوق "سكاي سكانر" في سوق الرحلات الجوية العالمية، وسجّل أسرع نسبة نمو لعمليات البحث الوصفية في عام 2023.