"آل دغيم" يؤكد أهمية الإعلام السياحي لجذب 150 مليون سائح للسعودية سنويًا

وحول خصائص الإعلام السياحي قال آل دغيم، إن الإعلان السياحي وظيفة من وظائف الإعلام لذا يلزم أن نستعرض مجموعة من الشروط منها أن تكون الرسالة متجانسة مع عادات وتقاليد وتاريخ وقيم المجتمع الذي نخاطبه، وكذلك أن يعتمد على الحقائق والبيانات الصادقة المعبرة فعلاً عن الخدمات السياحية من دون مبالغة.