فينيسيا الإيطالية تمنع "الصوت العالي" وتفرض غرامة وتُحد من أعداد المجموعات السياحية

بدأت سلطات مدينة فينيسيا الإيطالية تخفيض العدد المسموح به لأفراد المجموعات السياحية إلى 25 شخصًا فقط بدلاً من 50 بهدف الحد من تأثير السياح فيها.
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة الجارديان أن السياح سيواجهون غرامات تتراوح بين 25 و500 يورو إذا لم ينفذوا التعليمات وخصوصًا الأصوات العالية ومنها استخدام مكبّرات الصوت.
وحظرت السلطات المحلية استخدام المرشدين السياحيين لمكبّرات الصوت في إجراءات تهدف إلى «حماية سلام السكان"، فيما تغطّي القيود الجديدة مركز المدينة وجزر مورانو وبورانو وتورشيلو.
يُذكر أنه في إبريل الماضي أصبحت فينيسيا أول مدينة في العالم تُطبّق نظام دفع للزائرين، في تجربة تهدف إلى إثنائهم عن القدوم إليها في رحلات يومية خلال فترات الذروة.