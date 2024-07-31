فينيسيا الإيطالية تمنع "الصوت العالي" وتفرض غرامة وتُحد من أعداد المجموعات السياحية

يُذكر أنه في إبريل الماضي أصبحت فينيسيا أول مدينة في العالم تُطبّق نظام دفع للزائرين، في تجربة تهدف إلى إثنائهم عن القدوم إليها في رحلات يومية خلال فترات الذروة.