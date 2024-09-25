تجربة الجمال والمغامرة تقدمها جدة.. راحة واستجمام ومشاهد ساحرة على البحر الأحمر

ويجد الزائر لشاطئ السيف بجنوب مدينة جدة ملاذه من الراحة والاستجمام من خلال إطلالاته الساحرة إذ يُعد أحد المعالم السياحية في جدة، حيث طبيعته الخلابة ورماله الناعمة ومياهه الصافية، بالإضافة إلى وجود كل الخدمات، مما جعله واجهة مميزة لسكان المحافظة والسياح، كما يتميز بالأشجار وبالمسطحات الخضراء التي تزيد جمال المكان وتمنح الزوار مزيدًا من المتعة، إذ توفر المنطقة جميع الخدمات الضرورية لكل مصطاف، ونموذجًا رائعًا بتصميمه الفريد ومرافقه المتنوعة خاصة.