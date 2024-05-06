زحام كثيف على الجناح السعودي بسوق السفر العربي.. و"الدوري السعودي" نجم الافتتاح

تشارك هيئة السياحة السعودية بجناح يُعدُّ الأكبر على مستوى الدول العربية المشاركة في معرض سوق السفر العربي في دبي، المقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، ويُعدُّ أحد أهم معارض السفر في العالم.
ويضم الجناح السعودي أكثر من 70 شريكًا، تضم إحدى الوجهات السياحية والفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات والبرامج التي تعكس الطفرة السياحية السعودية، والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي.
وشهد جناح السعودية حضورًا كبيرًا وزحامًا شديدًا في أول أيام المعرض؛ إذ لم يوجد موضع لقدم، مع عروض متحف الدوري السعودي للمحترفين وسباق الدراجات الهوائية الافتراضية والشاشات الذكية، التي أخذت الزوار إلى رحلة تفاعلية للوجهات والمواقع والمعالم والفعاليات العالمية والنوعية حول السعودية، وسط انبهار الزوار بالفنون والأزياء والأطعمة السعودية المرتبطة بالأصالة العربية، التي تعكس الثراء، والتنوع الثقافي والتراثي والتاريخي.
وتعلن الهيئة برامج صيف السعودية 2024 بإبراز وجهات الصيف الفريدة بطبيعتها الساحرة، وأجوائها الباردة في مرتفعات عسير والطائف والباحة، بجانب الأجواء المعتدلة على سواحل البحر الأحمر ومدينة جدة، مع زخم من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، منها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تنطلق بمدينة الرياض خلال شهر يوليو المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي فهد حميد الدين أن المشاركة هذا العام بمعرض سوق السفر العربي تأتي في وقت تشهد فيه السياحة السعودية تحقيق سلسلة من المنجزات والأرقام القياسية، منها الوصول إلى 100 مليون زيارة العام المنصرم، كما شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعًا في عدد السياح القادمين للمملكة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.