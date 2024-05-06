زحام كثيف على الجناح السعودي بسوق السفر العربي.. و"الدوري السعودي" نجم الافتتاح

وأكد الرئيس التنفيذي فهد حميد الدين أن المشاركة هذا العام بمعرض سوق السفر العربي تأتي في وقت تشهد فيه السياحة السعودية تحقيق سلسلة من المنجزات والأرقام القياسية، منها الوصول إلى 100 مليون زيارة العام المنصرم، كما شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعًا في عدد السياح القادمين للمملكة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.