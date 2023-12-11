"أرحب مليون".. هكذا عبّر مسؤولو وكالات السفر السعودية لاستقبال "وفد وزارة السياحة المصرية" لأول مرة منذ 5 سنوات

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن زيارة رسمية للمملكة للقاء ممثلي وكالات السياحة والسفر والمسؤولين في هيئة السياحة السعودية ووزارة السياحة السعودية ورجال الأعمال والغرفة التجارية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن تحقيق الأهداف الخاصة بزيادة الاستثمارات السياحية وسياحة المؤتمرات في إطار التواصل والمتابعة لأهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى المقاصد المصرية، حيث يزور الوفد المصري الرياض وجدة خلال الفترة من 12 إلى ١4 ديسمبر الجاري برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي أن السوق السعودي يعد أهم سوق عربي مصدرًا للسياحة المصرية، والذي قارب على مليون سائح بنهاية هذا العام.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لوكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني أن الشركات والوكالات السياحية السعودية تعتبر مصر ضمن النطاق الأول في طلبات العملاء سواء لحجز الفنادق والتذاكر، ومن الضروري أن يضع الأشقاء لبعض المشاكل التي تواجه السياح السعوديين ونقول لهم "مرحبًا مليون" في السعودية.
بدوره أفاد مدير عام وكالة الرياض للسفر عبدالله الغفيلي أن السوق المصري يعد واحدًا من أهم الأسواق للسائح السعودي ووجهة رئيسية للسياح السعوديين الباحثين عن التنوع في قطاع الفنادق والمنتجعات ومراكز الترفيه ومراكز التسوق، وغيرها من العروض، مثل التجارب والرحلات البحرية.
من جهته قال الخبير السياحي خالد باوزير إن زيارة المسؤولين المصريين للسعودية جاءت بعد وقت طويل منذ آخر زيارة رسمية لوزارة السياحة المصرية للمملكة، وهذا شيء مبشر للاستعداد لموسم 2024، ومصر ووجهاتها تتمتع بتنوع المقومات وكثرة العروض والتكلفة الأقل، وأهم شيء يجب إزالة أي معوقات تواجه السياح السعوديين في مصر.
وأشار مدير عام شركة ماستر كي محمد زين إلى أهمية الزيارة قائلاً: "نرحب بممثلي وزارة السياحة والآثار المصرية، وهذه الزيارة بالتأكيد ستكون محفزة لزيادة الأعداد والتعرف على أبرز ما تقدمه السياحة المصرية، بالإضافة إلى قطاعات العقارات والاستثمار، وسيؤدي إلى تحفيز النمو السياحي المصري مع زيادة إشغال الفنادق والشقق الفندقية وزيادة التشغيل المباشر، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بطريقة أو بأخرى.
وبيّن المدير التنفيذي لشركة رنت لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لسوق السفر السعودي محمد الحربي أن الشقيقة مصر تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية ليس في المنطقة فحسب بل العالم، وذلك بسبب ثقلها السياحي وخبراتها ومكانتها في القطاع السياحي.
ولفت مدير فرع التخصصي بالشركة العربية للمسافرين "بشير عرنوس" إلى أهمية زيارة المسؤولين المصريين، وخاصة مع وجود طلبات مرتفعة للسفر إلى العديد من الوجهات المصرية وضرورة البحث وحل بعض المشاكل والمضايقات التي تواجه السياح من السعودية، رغم قلتها وعدم تأثيرها على الأرقام المتزايدة.
من ناحيته، لفت مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيي الدين حمودة إلى وجود 18 رحلة يومية من جدة إلى الوجهات المصرية، وهو ما يدعم فرصة السياحة المصرية لتوافر الناقلات الجوية، حيث لا تتعدى رحلة الطيران ساعتين فقط للوصول إلى المدن المصرية، وهي ميزة خاصة بمصر يجب استغلالها بشكل كبير للترويج للسياحة في مصر.
وتنظم هيئة تنشيط السياحة المصرية ورشة عمل بين شركات السياحة والفنادق المصرية مع نظرائهم السعوديين، وذلك في مدينة جدة وتعقد لقاءات مهنية مع الناقلات السعودية وممثلي غرفة التجارة والصناعة بمدينة جدة.
ويضم الوفد الرسمي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة أحمد علي، والذي يتطلع إلى زيادة التدفقات من السوق السعودي من خلال عرض تقديمي يقوم به على هامش ورشة العمل التي تعقد بمدينة جدة يوم ١٣ ديسمبر، وستقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع هيئة السياحة السعودية، كما يضم الوفد الرسمي السيد ناصر تركي، ممثلاً للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومعاون وزير السياحة والآثار ريهام سمير.