"أرحب مليون".. هكذا عبّر مسؤولو وكالات السفر السعودية لاستقبال "وفد وزارة السياحة المصرية" لأول مرة منذ 5 سنوات

من ناحيته، لفت مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيي الدين حمودة إلى وجود 18 رحلة يومية من جدة إلى الوجهات المصرية، وهو ما يدعم فرصة السياحة المصرية لتوافر الناقلات الجوية، حيث لا تتعدى رحلة الطيران ساعتين فقط للوصول إلى المدن المصرية، وهي ميزة خاصة بمصر يجب استغلالها بشكل كبير للترويج للسياحة في مصر.