سياحة
بالفيديو.. شاهد فيلم "سرينا عسير" المرشح لجائزة أفضل فيلم ترويجي لفنون الطهي
المسابقة تُعقد سنويًّا على مستوى العالم
تم ترشيح فيلم "سرينا عسير" الوثائقي للتنافس على الفوز بجائزة أفضل فيلم في فئة فن الطهي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022.
ودعت الهيئة السعودية للسياحة إلى التصويت للفيلم عبر الرابط في منصة "تويتر"، وذلك خلال مهرجان "EATSA-ATFF" العالمي، والجائزة الشهيرة "Food Film Menu" للعام الحالي.
وتستهدف الجائزة تسليط الضوء على مناطق فن الطهي، وتوافُر الفرص للشباب للترويج عن المنتجات الغذائية والحرفية المحلية على المستوى الدولي.