بالفيديو.. شاهد فيلم "سرينا عسير" المرشح لجائزة أفضل فيلم ترويجي لفنون الطهي

ودعت الهيئة السعودية للسياحة إلى التصويت للفيلم عبر ‏الرابط في منصة "تويتر"، وذلك خلال مهرجان "EATSA-ATFF" العالمي، والجائزة الشهيرة "Food Film Menu" للعام الحالي.