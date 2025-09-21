خبراء: القاهرة ودبي تتصدران خيارات السعوديين في عطلة اليوم الوطني 95... شرم والمالديف في الوصافة

وتدعم حركة السفر القوية بين المملكة وكل من القاهرة ودبي هذا التوجه، حيث تُسيَّر يوميًا عشرات الرحلات المباشرة بين مطارات المملكة والمدن المصرية وعلى رأسها القاهرة، فيما تشهد دبي العديد من الرحلات من الرياض وجدة والدمام، ما يعكس الإقبال الكبير على الوجهتين وسهولة الوصول إليهما خلال عطلة قصيرة مثل اليوم الوطني.