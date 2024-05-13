"طيران أكاسا" الهندية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى السعودية في يوليو القادم

أعلنت شركة طيران أكاسا الهندية اليوم الاثنين خططها لبدء رحلاتها إلى جدة، وذلك بدءًا من 15 يوليو المقبل؛ وهو ما يجعل المدينة السعودية الوجهة الدولية الثانية للشركة بعد وجهة الدوحة التي تم إطلاقها في 28 مارس الماضي.
وتفصيلاً، أوضح بيان الشركة أن "أكاسا" ستقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين مومباي وجدة، بواقع 12 رحلة مباشرة أسبوعيًّا، بدءًا من 21 يوليو المقبل، كما سيتم إطلاق رحلتين أسبوعيًّا من مدينة أحمد أباد.
وتطلق الشركة رحلات مباشرة في وقت لاحق إلى العاصمة الرياض؛ إذ تشهد المملكة العربية السعودية زيادة مستمرة في عدد الزوار الهنود سنويًّا.