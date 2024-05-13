"طيران أكاسا" الهندية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى السعودية في يوليو القادم

وتفصيلاً، أوضح بيان الشركة أن "أكاسا" ستقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين مومباي وجدة، بواقع 12 رحلة مباشرة أسبوعيًّا، بدءًا من 21 يوليو المقبل، كما سيتم إطلاق رحلتين أسبوعيًّا من مدينة أحمد أباد.