النفود الكبير.. أيقونة الشتاء ومقصد المغامرات في حائل

ويقدّم برنامج "شتاء السعودية 2025"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "حيّ الشتاء"، أكثر من 1200 منتج سياحي و600 عرض حصري تشمل تخفيضات، وباقات عائلية، وتجارب مخصصة تناسب جميع الفئات. كما يواصل البرنامج تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مستندًا إلى إنجازات الأعوام الخمسة الماضية، خصوصًا على صعيد زيادة أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030. ولمعرفة المزيد عن البرنامج