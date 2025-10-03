النفود الكبير.. أيقونة الشتاء ومقصد المغامرات في حائل

مع اقتراب فصل الشتاء، تبرز مدينة حائل كإحدى الوجهات السياحية البارزة ضمن برنامج "شتاء السعودية 2025"، حيث تمتزج روعة الطبيعة بثراء التجربة السياحية لتمنح الزوار شتاءً استثنائيًا لا يُنسى.
وتشتهر حائل بأجوائها الباردة شتاءً وطبيعتها الصحراوية الفريدة، وفي قلبها يسطع النفود الكبير، البحر الرملي الشاسع الممتد بلونه الذهبي وأفقه اللامتناهي، ليشكّل لوحة طبيعية آسرة. وهناك يعيش الزوار مغامرات متنوعة، من التزلج على الرمال وقيادة المركبات الصحراوية، إلى ليالي التخييم تحت سماء صافية تتلألأ بالنجوم.
ولا تقتصر تجربة الشتاء في حائل على المغامرات الصحراوية، بل تشمل فعاليات ثقافية واجتماعية تنظمها الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع شركائها المحليين، تسلّط الضوء على كرم الضيافة الحائلي وأطباقها الشعبية الأصيلة، لتمنح العائلات تجارب دافئة وممتعة.
ويجسّد إدراج حائل ضمن وجهات "شتاء السعودية" التنوع الجغرافي والثقافي الذي تتميز به المملكة، حيث تجمع المنطقة بين أصالة التاريخ وسحر الصحراء، لتصبح محطة مثالية للعائلات والسياح الباحثين عن المغامرة والتجربة الثقافية.
ويقدّم برنامج "شتاء السعودية 2025"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "حيّ الشتاء"، أكثر من 1200 منتج سياحي و600 عرض حصري تشمل تخفيضات، وباقات عائلية، وتجارب مخصصة تناسب جميع الفئات. كما يواصل البرنامج تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مستندًا إلى إنجازات الأعوام الخمسة الماضية، خصوصًا على صعيد زيادة أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030. ولمعرفة المزيد عن البرنامج