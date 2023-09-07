بمشاركة سعودية ضخمة.. سوق السفر العربي بدبي يبدأ فعالياته في هذا التاريخ

وأضافت أن السفر المسؤول بيئيًا يمثل محور التركيز الرئيسي خلال النسخة المقبلة، فضلاً عن استكشاف كيفية الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة، استناداً إلى عام الاستدامة في دولة الإمارات ومؤتمر الأطراف للمناخ "COP 28" الذي سيعقد في دبي في 30 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية لتحديد سبل جديدة للنمو في هذا القطاع باعتبارها دولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار.