"محمية الإمام" تُطلق تجربة المنطاد في موسم العرمة 2025 – 2026

أعلنت محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن إدخال تجربة المنطاد الهوائي ضمن فعاليات موسم العرمة القادم (2025 - 2026)، لتفتح أمام الزوّار آفاقًا جديدة لاكتشاف روعة وجمال محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وتنوّعها البيئي من منظورٍ مختلف، في تجربةٍ فريدة تجمع بين المغامرة والتأمل في جمال الطبيعة.
وتحوّل هذه التجربة مشاهدة المحمية للوحةً بانوراميةً مدهشةً بغطائها النباتي وحياتها الفطرية وكثبانها الرملية في نفود الدهناء، حيث تنطلق الرحلات في ساعات الصباح الأولى لتمنح الزوار لحظاتٍ حالمة على إطلالةٍ ساحرة مع بزوغ الشمس، في تجربةٍ تمزج بين الهدوء والجمال وروح المغامرة.
وتتضمن التجربة خياراتٍ متعددة تناسب مختلف الزوّار، تشمل الرحلات الجماعية التي تتيح مشاركة التجربة مع آخرين في أجواء من الألفة والمرح، والرحلات الخاصة التي توفّر مزيدًا من الخصوصية والسكينة، ويتم تنفيذها بإشراف مشغّل متخصص يحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، ليحظى الجميع برحلةٍ آمنة واستثنائية في سماء المحمية.
ويعّد إدخال تجربة المنطاد الهوائي في موسم العرمة للسياحة البيئية إضافةً نوعية تمزج بين الطابع الترفيهي وروح الاستكشاف، وتتيح للزوار فرصة للتأمل في جمال الطبيعة والتعرّف على ثراء البيئة المحلية وتنوّعها الأحيائي، في تجربةٍ تعزز من مكانة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وجهةٍ بيئية وسياحية واعدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.