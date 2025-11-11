"محمية الإمام" تُطلق تجربة المنطاد في موسم العرمة 2025 – 2026

وتتضمن التجربة خياراتٍ متعددة تناسب مختلف الزوّار، تشمل الرحلات الجماعية التي تتيح مشاركة التجربة مع آخرين في أجواء من الألفة والمرح، والرحلات الخاصة التي توفّر مزيدًا من الخصوصية والسكينة، ويتم تنفيذها بإشراف مشغّل متخصص يحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، ليحظى الجميع برحلةٍ آمنة واستثنائية في سماء المحمية.