السعودية تشارك في أكبر نسخة من "دبي للطيران 2025"

وجاء إدراج المملكة رسميًا ضمن قائمة العارضين (Exhibitor List) في الموقع الإلكتروني للمعرض، ليؤكد المشاركة السعودية في هذا التجمع الدولي، في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السعودي توسعًا نوعيًا مدفوعًا برؤية 2030، ومشروعات استراتيجية تشمل مطارات جديدة، وتطوير الأساطيل، واستثمارات في تقنيات الطيران المتقدم.