السعودية تشارك في أكبر نسخة من "دبي للطيران 2025"

تنطلق غدًا في "دبي وورلد سنترال" فعاليات معرض دبي للطيران 2025، الحدث الأبرز في صناعة الطيران والفضاء، وسط مشاركة قياسية تُعد الأضخم في تاريخ المعرض الممتد لأكثر من ثلاثة عقود، فيما تسجل المملكة العربية السعودية حضورًا لافتًا ضمن قائمة العارضين الدوليين، ما يعكس نموّ مكانتها في قطاع النقل الجوي عالميًا.
وجاء إدراج المملكة رسميًا ضمن قائمة العارضين (Exhibitor List) في الموقع الإلكتروني للمعرض، ليؤكد المشاركة السعودية في هذا التجمع الدولي، في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السعودي توسعًا نوعيًا مدفوعًا برؤية 2030، ومشروعات استراتيجية تشمل مطارات جديدة، وتطوير الأساطيل، واستثمارات في تقنيات الطيران المتقدم.
وسيقدم الجناح السعودي في المعرض تعريفًا شاملًا لأحدث مشاريع المملكة في مجالات الطيران والفضاء والاستدامة، متضمنًا عروضًا حول التطورات في البنية التحتية للمطارات، وحلول التنقل الجوي، والنمو المتسارع في القدرات اللوجستية.
وتشهد نسخة هذا العام أرقامًا غير مسبوقة، من أبرزها:
١,٥٠٠ جهة عارضة من ٩٥ دولة
٤٤٠ شركة تشارك لأول مرة
٤٩٠ وفدًا عسكريًا ومدنيًا من ١١٥ دولة
أكثر من ٢٠٠ طائرة للعرض الجوي والأرضي
١٤٨,٠٠٠ زائر متوقع
٢١ جناحًا وطنيًا مع توسعة لمساحات العرض بـ٨,٠٠٠ متر مربع إضافية
وتركّز دورة 2025 على تقنيات المستقبل، بما في ذلك الطائرات الكهربائية، والإقلاع والهبوط العمودي، والمطارات الذكية، بالإضافة إلى أكبر جناح فضائي في تاريخ المعرض بمشاركة وكالات دولية وشركات عالمية.
وتتضمن الفعاليات عروضًا جوية ليلية للمرة الأولى، وتجارب لطائرات الدرون، ومنصات ابتكار للشركات الناشئة، إلى جانب برامج متخصصة تمتد حتى المساء، تحت شعار: "المستقبل يبدأ من هنا".
ويُتوقع أن يشكّل المعرض منصة دولية لرسم ملامح المرحلة المقبلة لصناعة الطيران، بمشاركة سعودية بارزة تعكس الدور القيادي المتصاعد للمملكة على خارطة الطيران الدولية.