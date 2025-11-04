افتتاح الجناح السعودي في معرض لندن السياحي 2025 بحضور طاغ لوسائل الإعلام العالمية

ومن المتوقع أن يشهد الجناح السعودي خلال أيام المعرض الثلاثة القادمة عروضًا حية، وورش عمل، ولقاءات بين المستثمرين العالميين ومسؤولي السياحة السعوديين، في مشهد يؤكد أن المملكة لم تعد مجرد وجهة صاعدة في السياحة العالمية، بل أصبحت مركزًا مؤثرًا في تشكيل مستقبلها.