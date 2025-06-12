للسعوديين المسافرين إلى إسبانيا.. إليكم القواعد واللوائح الجديدة و5 مستندات مطلوبة

وفي ظل تحطيم إسبانيا لأرقامها القياسية في القطاع السياحي، حيث استقبلت نحو 94 مليون زائر في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، وحقق الإنفاق السياحي 126 مليار يورو، ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، فرضت الحكومة الإسبانية مجموعة من اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية النشاط السياحي واحتياجات السكان المحليين، لا سيما في ظل احتجاجات متصاعدة ضد الزحام والتأثير البيئي والاجتماعي للزوار في بعض المدن.