شاهد "عكران" و"ضد" و"الكهف الكبير".. جبال تنومة وجهة بارزة لعشاق السياحة الجيولوجية

وأوضح الدكتور العمري أن الإقليم الجغرافي لتنومة يمتد من الشمال إلى الجنوب بعرض يقارب 25 كيلومترًا، ومن الشرق إلى الغرب بطول يناهز 80 كيلومترًا، ويضم مرتفعات جبلية شرقية تشمل جبال: منعا، وعكران، والجرداء، والفرش، إلى جانب جبل لنبش وجبل غلامه شمال الإقليم، فيما تضم المرتفعات الغربية جبالًا متناثرة مثل: عطان، والمنامة، وعبد الله، وجلالة، والفطام، والقضية، والطائفة، والحمام، وجبال آل سودة، ومومة.