من اليوم.. 8 حقوق إلزامية للمسافر في اللائحة الجديدة والتطبيق على الناقلات السعودية والأجنبية

يشار إلى أن أحكام هذه اللائحة تطبق على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً، والرحلات القادمة للمملكة بوساطة ناقل جوي وطني، ما لم تطبق على المسافر أنظمة بلد المغادرة، وجميع المسافرين شاملاً المسافرين بتذاكر مخفضة أو الحاصلين على مزايا وفقاً لبرنامج الولاء المقدمة من الناقل الجوي، والمسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات، وشكاوى المسافرين المتعلقة بالأمتعة للرحلات القادمة إلى المملكة بوساطة ناقل جوي أجنبي.