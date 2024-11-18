الناقلة رقم 20.. رحلات "مصر للطيران" تنتقل إلى "صالة 1" بمطار المؤسس في ديسمبر

أعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتباراً من 1 ديسمبر 2024 سيتم نقل جميع رحلاتها إلى صالة رقم 1 الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وأكدت الشركة أنه ستكون أولى رحلاتها إلى مدينة جدة السعودية، والتي ستصل إلى هذه الصالة الجديدة، هي الرحلة رقم MS671.
وطالبت مصر للطيران المسافرين على متن طائراتها بالتأكد من التوجه إلى الصالة الجديدة لتجربة سفر سلسة ومريحة.
واختتمت الشركة بيانها بعبارة: (نراكم في صالة رقم 1).
وبذلك تكون الناقلة المصرية رقم 20 في الصالة الجديدة حيث تنطلق إلى الوجهات المصرية من الصالة ١ فيما كانت 19 ناقلة عالمية بدأت في تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة.
وأعلنت شركة مطارات جدة مؤخراً عن تحقيق مطار الملك عبدالعزيز الدولي لرقم قياسي جديد لعدد المسافرين خلال يوم واحد، حيث سجل المطار عدداً قياسياً بلغ 161.189 ألف مسافر في يوم واحد.
وأوضحت "مطارات جدة" في بيان تفصيلي أن هذا الرقم القياسي تم تسجيله الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر 2024م، وشملت أعداد المسافرين 79.99 ألف مسافر قادم، و81.19 ألف مسافر مغادر.
كما بلغ إجمالي الرحلات الجوية في اليوم نفسه 817 رحلة بمعدل 34 رحلة قادمة ومغادرة في الساعة الواحدة، فيما بلغ عدد الحقائب المخدومة على تلك الرحلات 132.189 ألف حقيبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".