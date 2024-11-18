الناقلة رقم 20.. رحلات "مصر للطيران" تنتقل إلى "صالة 1" بمطار المؤسس في ديسمبر

وأوضحت "مطارات جدة" في بيان تفصيلي أن هذا الرقم القياسي تم تسجيله الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر 2024م، وشملت أعداد المسافرين 79.99 ألف مسافر قادم، و81.19 ألف مسافر مغادر.