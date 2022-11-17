لحاملي بطاقة "هيا" هذه طريقة دعوة 3 من الأصدقاء لحضور مباريات كأس العالم بقطر

وعقب الموافقة على طلب الحصول على بطاقة هيا، سيصل كل مشجع من خارج الدولة تصريح عبر البريد الإلكتروني يتيح له الدخول إلى قطر. وتعتبر بطاقة هيّا إلزامية لدخول ملاعب كأس العالم مع تذكرة المباراة، كما تتيح استخدام المواصلات العامة بالمجان طوال فترة البطولة، فضلاً عن الاستفادة من خصومات عدة.