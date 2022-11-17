لحاملي بطاقة "هيا" هذه طريقة دعوة 3 من الأصدقاء لحضور مباريات كأس العالم بقطر

أعلنت لجنة المشاريع والإرث في قطر مبادرة "هيّا معي 1+3"، التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة "هيّا" استخدام رقم تذكرة إحدى المباريات لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى حضور البطولة، وهذه الخدمة لغير القطريين.
- الحصول على بطاقة "هيّا".
- جواز سفر ساري لمدة اكثر من 6 أشهر.
- تأكيد مقر الإقامة بقطر.
- دفع رسوم 500 ريال.
- زيارة بوابة هيّا.
- اختيار "بطاقتي".
- ثم النقر على "الإجراء".
- ثم اختيار "هيّا معي"، وبعدها ستظهر رموز 3 قسائم يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.
وعقب الموافقة على طلب الحصول على بطاقة هيا، سيصل كل مشجع من خارج الدولة تصريح عبر البريد الإلكتروني يتيح له الدخول إلى قطر. وتعتبر بطاقة هيّا إلزامية لدخول ملاعب كأس العالم مع تذكرة المباراة، كما تتيح استخدام المواصلات العامة بالمجان طوال فترة البطولة، فضلاً عن الاستفادة من خصومات عدة.
وينبغي على جميع المشجعين تحديد مكان الإقامة في طلب الحصول على بطاقة هيّا سواء كان الحجز من خلال وكالة قطر لأماكن الإقامة أو عبر الفنادق أو الشركات أو تطبيقات ومواقع الحجز الأخرى.