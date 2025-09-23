كيف يحتفل مسؤولو وكالات السفر والسياحة السعودية باليوم الوطني 95 في ربوع المملكة

من جانبه، أكد خالد الضباب، مدير تطوير الأعمال في شركة حصن المسافر للسفر والسياحة بالرياض، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية ومميزة، موضحًا أنه يحرص على قضاء هذا اليوم مع أفراد أسرته، حيث يتبادلون الأحاديث عن نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها المملكة، سائلين الله أن يديم على الوطن الخير والرخاء. وأضاف أنه في المساء يقوم بجولة مع عائلته في شوارع الرياض حاملين أعلام المملكة، مرددين كلمات الحب والانتماء، تعبيرًا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يعيشه الجميع من رفاهية وجودة حياة في ظل هذا الوطن المعطاء.