كيف يحتفل مسؤولو وكالات السفر والسياحة السعودية باليوم الوطني 95 في ربوع المملكة

يُعدّ اليوم الوطني السعودي مناسبة استثنائية تحمل معاني الفخر والاعتزاز لكل مواطن، ولا يختلف مسؤولو وكالات السفر والسياحة عن غيرهم في الاحتفال بهذا اليوم الذي يجمع بين حب الوطن والالتزام بواجباتهم المهنية. فقد تنوّعت طرق احتفالهم هذا العام بين المشاركة في الفعاليات الوطنية، وقضاء الوقت مع العائلة، ومواصلة العمل لخدمة المسافرين الذين يختارون هذا اليوم لانطلاق رحلاتهم السياحية.
أوضح محيي الدين حموده، المدير العام لشركة الفارس الدولي بجدة، أنه حرص هذا العام على متابعة ومشاركة التغطيات الإعلامية والمرئية المحلية والعالمية التي وثّقت فعاليات اليوم الوطني السعودي في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما تلك التي أُقيمت في مدينة جدة.
وأكد حموده أن هذه التغطيات عكست للعالم الصورة الحقيقية للاحتفالات وما تضمنته من عروض مبهرة وفعاليات نوعية تعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار. وأضاف أن متابعة هذه التغطيات تمثّل فرصة لفهم الأثر الكبير لهذه المناسبة الوطنية، وإبراز مكانة المملكة كوجهة سياحية وحضارية، بما يعزز من دور الإعلام في نقل مشاعر الفخر والاعتزاز التي يعيشها المواطنون والمقيمون في هذا اليوم المجيد.
في هذا السياق، أوضح توفيق أبو الوفا، المدير التنفيذي لشركة "بيور كونسيرج" المتخصصة في العلاقات والفعاليات الحكومية، أنه يحرص خلال اليوم الوطني على التواجد مع فريق عمله للإشراف على تقديم العروض والبرامج الخاصة بهذه المناسبة، معتبرًا أن مواصلة العمل في هذا اليوم تُمثّل شكلًا من أشكال الاحتفال، من خلال خدمة العملاء وتقديم تجربة استثنائية تعكس روح الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.
واختار خالد باوزير، المدير التنفيذي لشركة أكسي للسفر بجدة، قضاء اليوم الوطني مع عائلته على كورنيش جدة، حيث يستمتع بالأجواء الاحتفالية ومتابعة الألعاب النارية التي تُعدّ من أبرز الفعاليات التي تشهدها المنطقة في هذه المناسبة الغالية. وأوضح باوزير أن اليوم الوطني ليس مجرد عطلة، بل هو مناسبة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، والاحتفاء بما حققته المملكة من إنجازات في شتى المجالات، لا سيما في قطاع السياحة والسفر الذي يشهد تطورًا متسارعًا ضمن رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية تعريف الأبناء بتاريخ الوطن ليشبّوا على حب المملكة والانتماء لها.
من جانبه، أكد خالد الضباب، مدير تطوير الأعمال في شركة حصن المسافر للسفر والسياحة بالرياض، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية ومميزة، موضحًا أنه يحرص على قضاء هذا اليوم مع أفراد أسرته، حيث يتبادلون الأحاديث عن نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها المملكة، سائلين الله أن يديم على الوطن الخير والرخاء. وأضاف أنه في المساء يقوم بجولة مع عائلته في شوارع الرياض حاملين أعلام المملكة، مرددين كلمات الحب والانتماء، تعبيرًا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يعيشه الجميع من رفاهية وجودة حياة في ظل هذا الوطن المعطاء.
وأوضح محمد الحربي، المدير التنفيذي لشركة رِنت لتنظيم المعارض ومدير سوق السفر السعودي، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة استثنائية يحرص خلالها على مشاركة أسرته فرحة الوطن، مؤكدًا أنه يستغل هذا اليوم للتأمل في مسيرة النهضة والإنجازات التي حققتها المملكة، ومعربًا عن فخره بما وصل إليه قطاع السياحة والسفر من تطور كبير، داعيًا الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه الأمن والرخاء.
أما بندر الشيخ، مدير وكالة نجوم السفر بجدة، فأوضح أنه حرص هذا العام على الاحتفال بهذه المناسبة مع فريق عمل الوكالة داخل مقر الشركة، حيث تخلل الاحتفال فقرات ترفيهية ومسابقات وطنية وتوزيع هدايا رمزية، في أجواء مفعمة بالفخر والفرح. وأكد أن مشاركة الفرحة مع فريق العمل تعكس تقديره لجهودهم طوال العام، مبينًا أن اليوم الوطني فرصة لتعزيز الانتماء وتحفيز الموظفين لبذل مزيد من الجهد في خدمة العملاء ودعم قطاع السياحة في المملكة.
وأكد محمد زين، مدير عام شركة ماستر كي للتسويق السياحي، أنه حرص على التواجد بين المواطنين ومشاركتهم فرحة اليوم الوطني في عدد من مواقع الاحتفال بمدينة الرياض، مثل منطقة البوليفارد والدرعية، حيث تابع الفعاليات التراثية والعروض الفنية، والتقط الصور التذكارية مع الحضور. وأضاف أن مشاركة المواطنين في هذه المناسبة تعكس التلاحم بين المجتمع والقطاع السياحي، مؤكدًا أن اليوم الوطني فرصة لتعزيز العلاقات مع العملاء والترويج للسياحة الداخلية التي تشهد نموًا ملحوظًا ضمن رؤية المملكة 2030.
كما أوضح عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لوكالة نادي المسافر للسفر بالرياض، أن وكالته أطلقت بمناسبة اليوم الوطني عروضًا خاصة للمواطنين والمقيمين، تشمل خصومات على الرحلات الداخلية والدولية، مع تسهيلات في السداد وخدمات دعم على مدار الساعة، بهدف مشاركة الجميع فرحة الوطن وتقديم خيارات سياحية تنافسية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تواكب أهداف رؤية المملكة في دعم السياحة وجودة الحياة.
ومن جانبه، بيّن مشعل الشمري، المدير العام لوكالة فنون السفر، أنه شارك مع عائلته وأصدقائه في الاحتفالات الخارجية التي شهدتها مدينة حائل، حيث استمتع بالعروض الوطنية والجوية والألعاب النارية التي زيّنت سماء المدينة. وأوضح أن هذه الفعاليات تعزز الوحدة بين أبناء الوطن وتسلّط الضوء على إنجازات المملكة، كما تُساهم في تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالثقافة السعودية.
أما ريم الحارثي، مديرة العمليات في إحدى الوكالات بالرياض، فقد فضّلت الاحتفال بالسفر إلى مدينة العلا مع مجموعة من أصدقائها، مؤكدة أن السياحة الداخلية هي أجمل طريقة لقضاء هذه المناسبة الوطنية.
وفي تجربة مميزة، أكد حسين الرويلي، المدير العام لوكالة الساري للسفر، أنه سعد هذا العام بالاحتفال باليوم الوطني من قمم جبال الهيمالايا، حيث رفع علم الوطن وسط أجواء مهيبة. وأوضح أن شعار رحلته كان "عزنا بطبعنا"، مؤكدًا أن السعوديين أينما ذهبوا يحملون رسالة عظيمة بكل شموخ واعتزاز، ويفتخرون بما قدّمه الأجداد في تأسيس هذا الوطن المبارك.
كما أوضح حسن أنور، مدير وكالة السعودية تورز، أنه تابع عن كثب خدمات العملاء في هذا اليوم، حرصًا على تلبية احتياجات المسافرين، مؤكدًا أن خدمة العملاء في مثل هذه المناسبة هي جزء من الاحتفال ذاته، حيث تُساهم في إسعاد المسافرين وتعكس التزام الوكالة بتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة.
وفي جدة، حرص راشد العبدالكريم، مدير عام إحدى الشركات السياحية، على تنظيم فعالية خاصة لموظفيه، شملت مسابقات وجوائز، في أجواء وطنية تعزّز روح الانتماء للفريق والوطن.
من جانبها، أكدت هالة السويلم، مسؤولة العلاقات العامة، أن اليوم الوطني يمثل فرصة لمراجعة خطط الوكالة للموسم المقبل، معتبرة أنه يوم للتخطيط والنمو المستقبلي.
واختتم مسؤولو وكالات السفر والسياحة تصريحاتهم بالتأكيد على أن اليوم الوطني السعودي ليس مجرد عطلة، بل هو مناسبة للتعبير عن الولاء والانتماء، سواء عبر الاحتفالات العائلية أو من خلال خدمة السياح والمسافرين، بما يعكس الوجه المشرق للسياحة الوطنية، ويؤكد دور هذا القطاع الحيوي في دعم رؤية المملكة 2030.