"الطيران المدني": 16.4 مليون مسافر عبر الرياض.. و13.5 مليون عبر جدة في 2023

كشف تقرير "حالة الطيران لعام 2024" الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) تصدّر قائمة أكثر المطارات السعودية نشاطًا في الرحلات الداخلية لعام 2023، مسجلًا نحو 16.4 مليون مسافر، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (JED) بـ13.5 مليون مسافر، ما يجعل المطارين معًا يستحوذان على نحو 58% من إجمالي حركة المسافرين المحليين في المملكة.
وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بالدمام (DMM)، تلاه مطار أبها (AHB) رابعًا، ثم مطار جازان (GIZ) في المركز الخامس. كما ضمت القائمة مطارات المدينة المنورة، تبوك، الطائف، نجران، حائل، القصيم، الجوف، الباحة، عرعر، والقيصومة، لتكتمل بذلك قائمة أكثر 15 مطارًا محليًا نشاطًا في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الرحلات بين جدة والقاهرة، والرياض ودبي، جاءت ضمن أكثر 10 مسارات دولية ازدحامًا حول العالم من حيث عدد المقاعد المتاحة. كما صُنف خط الرياض–جدة ضمن أكثر 10 مسارات محلية ازدحامًا عالميًا خلال العام نفسه.
وتعكس هذه الأرقام المكانة المتنامية للمطارات السعودية كمحاور رئيسية في حركة الطيران الإقليمي والدولي، في ظل التوسع المستمر في البنية التحتية والخدمات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز ربط المملكة بالعالم.