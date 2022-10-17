بالصور.."الكروز باص" فكرة سعودية تفوز في برنامج "رواد السياحة"

أطلق وزير السياحة أحمد الخطيب، برنامج "رواد السياحة" المتخصص في توفير الخبرات العالمية الواسعة في المجال السياحي أمام قادة المستقبل لقطاع السياحة في المملكة في شهر يونيو الماضي، ويهدف إلى تشجيع السعوديين والسعوديات على العمل في القطاع حتى يؤدوا دورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وضمن الشباب السعودي المشارك في البرنامج كان أنس السفياني، مؤسس فكرة "الكروز باص" التي فازت، قد شارك في مسابقة رواد السياحة وبرنامج كرام التابع لوزارة السياحة.
والفكرة عبارة عن تدشين فندق متحرك عبارة عن ثلاث غرف فاخرة يصل بالطلب الى أي مكان، ويرافقه طاقم العمل الفندقي، وأبرزهم شيف طهي على أرقى مستوى، ويمكن للسياح القادمين من الخارج استئجار الفندق أو السعوديين والمقيمين حجز الباص كغرف فندقية مع جميع النشاطات والإعاشة في الأماكن المميزة في الوجهات الشهيرة.
سيعمل "الباص كروز" من أول ديسمبر في منطقة العلا كمرحلة أولى، ثم ينتقل إلى الأحساء وينبع وأملح وجازان والمدينة الاقتصادية والرياض وجدة والدمام والخُبر والطائف والباحة وعسير.
ويشير أنس السفياني مؤسس ومبتكر الفكرة، والذي شارك مشروعات وبرامج في قطاع السياحة، وفاز بعدة معسكرات في ريادة الأعمال والابتكار إلى تفرد الفكرة كفكرة سعودية تواكب التطور الكبير في قطاع السياحة السعودي، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الجغرافية بالمملكة والوصول إلى أماكن بعيدة قد يتعذر معها وجود خدمات سياحية راقية.
من جهته، يؤكد إبراهيم المطيري، المدير التنفيذي للمشروع أن أهم ما يميز المشروع هو القدرة على التنقل والوصول لكل مكان، بالإضافة إلى أنها فكرة سعودية غير مستنسخة، وكشباب سعودي نتفرد بهذه التجربة الثرية.
وأضاف: "بعد الفوز وتهيئة الفكرة للتنفيذ، تم تقديم الدعم من بنك التنمية الاجتماعي وفقًا للالتزام بالمعايير البيئية الخضراء للسياحة والايواء بالمملكة، وسينطلق التنفيذ أول ديسمبر المقبل في مدينة العلا".
وكان برنامج "رواد" يتضمن ثلاثة أهداف مبنية على تنمية المهارات في مجال السياحة ورعايتها ودعمها، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة المهنية ومساعدة المهنيين حديثي العهد على توسيع معارفهم ومؤهلاتهم اللازمة للدخول في المجال ودعم مسيراتهم المهنية من خلال صقل مهاراتهم، وسيساعد البرنامج المتدربين على إيجاد فرص العمل في القطاع.