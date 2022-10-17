بالصور.."الكروز باص" فكرة سعودية تفوز في برنامج "رواد السياحة"

والفكرة عبارة عن تدشين فندق متحرك عبارة عن ثلاث غرف فاخرة يصل بالطلب الى أي مكان، ويرافقه طاقم العمل الفندقي، وأبرزهم شيف طهي على أرقى مستوى، ويمكن للسياح القادمين من الخارج استئجار الفندق أو السعوديين والمقيمين حجز الباص كغرف فندقية مع جميع النشاطات والإعاشة في الأماكن المميزة في الوجهات الشهيرة.