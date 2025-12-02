الخطوط السعودية ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم لعام 2026

أعلنت منظمة APEX العالمية المتخصصة في تقييم شركات الطيران، عن قائمتها السنوية لأفضل 10 شركات طيران في العالم لعام 2026، ضمن تصنيف WORLD CLASS™، الذي يُعد من أعلى التصنيفات الدولية المعنية بجودة تجربة السفر، ومعايير الضيافة، والسلامة، والابتكار.
وشهدت القائمة حضورًا قويًا للناقلات العربية، حيث ضمّت أربع شركات من المنطقة، في دلالة على التقدم المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في الشرق الأوسط.
الشركات العربية المدرجة ضمن قائمة الأفضل لعام 2026:
طيران الإمارات
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية العُمانية
واعتمدت منظمة APEX في تقييمها على آلاف المعايير الدقيقة، شملت راحة المقاعد، وجودة الضيافة الجوية، والخدمات الرقمية، والتجربة الأرضية، إلى جانب مؤشرات السلامة والتشغيل والاستدامة.
معايير تصنيف APEX WORLD CLASS™:
رضا المسافرين وتقييماتهم الموثّقة
الابتكار التقني والخدمات الرقمية
جودة الأسطول وراحة المقصورات
كفاءة الطواقم والضيافة الجوية
الالتزام بمعايير السلامة والاستدامة
ويعكس إدراج أربع شركات عربية ضمن أفضل 10 شركات طيران عالميًا، مدى التنافسية العالية في قطاع الطيران بالمنطقة، حيث تواصل الشركات تحديث أساطيلها، وتطوير الخدمات، والاستثمار في تقنيات متقدمة تعزز تجربة المسافر.
ويؤكد هذا التصنيف المكانة المتنامية للشرق الأوسط كمركز عالمي للطيران، بفضل ما يشهده من نهضة نوعية وتوسع في شبكات النقل الجوي على مستوى العالم.