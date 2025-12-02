الخطوط السعودية ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم لعام 2026

أعلنت منظمة APEX العالمية المتخصصة في تقييم شركات الطيران، عن قائمتها السنوية لأفضل 10 شركات طيران في العالم لعام 2026، ضمن تصنيف WORLD CLASS™، الذي يُعد من أعلى التصنيفات الدولية المعنية بجودة تجربة السفر، ومعايير الضيافة، والسلامة، والابتكار.