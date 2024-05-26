منهم مليون سعودي... أكثر من ستة ملايين سائح زاروا الأردن في 2023

كشفت هيئة تنشيط السياحة الأردنية أن عام 2023 كان الأفضل سياحياً في البلاد حيث استقبلت أكثر من ستة ملايين سائح من شتى دول العالم منهم مليون سائح سعودي.
وأوضحت الهيئة رغبتها في زيادة السياحة من السوق السعودي، وأنها تقوم حالياً بوضع خطط وإستراتيجيات طموحة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح السعوديين لزيارة عَمّان وذلك من خلال الترويج للعديد من مميزات ووجهات ومعالم الأردن السياحية في السوق السعودي.
ولهذا الغرض، "تنظم الهيئة حملات إعلانية مكثفة في كبرى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية السعودية، تزامناً مع زيادة مشاركتها في المعارض والملتقيات السياحية المحلية والدولية"، وتهدف خطط هيئة تنشيط السياحة الأردنية إلى زيادة أعداد السياح السعوديين، خصوصاً في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الطلب السياحي لزيارة الأردن في هذا الوقت، لما للأردن من مقومات سياحية مجهّزة لاستقبال السياحة من السوق السعودي.
وتسعى الهيئة في هذا الإطار إلى ترسيخ صورة الأردن كوجهة سياحية مميزة للسائح السعودي من خلال برامجها وخططها الطموحة لزيادة التواصل مع السوق السياحي السعودي الكبير، حيث يتجاوز عدد زائري الأردن سنوياً من السياح السعوديين المليون شخص.