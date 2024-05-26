منهم مليون سعودي... أكثر من ستة ملايين سائح زاروا الأردن في 2023

ولهذا الغرض، "تنظم الهيئة حملات إعلانية مكثفة في كبرى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية السعودية، تزامناً مع زيادة مشاركتها في المعارض والملتقيات السياحية المحلية والدولية"، وتهدف خطط هيئة تنشيط السياحة الأردنية إلى زيادة أعداد السياح السعوديين، خصوصاً في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الطلب السياحي لزيارة الأردن في هذا الوقت، لما للأردن من مقومات سياحية مجهّزة لاستقبال السياحة من السوق السعودي.