اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة متضمنة حزمة من الحوافز والتسهيلات

وأوضح رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن المنظمة ومن خلال مشاركتها في القمة العربية الـ32، تابعت القرارات التي صدرت من القمم العربية في إطار مجلس وزراء السياحة العرب وتم تنفيذ العديد منها، والتي تتمثل في اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة، وتشجيع السياحة البينية العربية من خلال تقديم تسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرات، والإعلان عن التسهيلات المقدمة إلى السائح العربي، ودور الإعلام العربي في الترويج السياحي، ومراعاة مفاهيم السياحة المستدامة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي؛ لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته من خلال إقامة ملتقى الاستثمار السياحي العربي بشكل سنوي.