"الخطوط السعودية" تستعد لمونديال قطر بمزايا عديدة للمشجع السعودي

وأكملت "الخطوط السعودية" استعداداتها لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة وقطر؛ لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؛ طوال فترة البطولة، مما يمكن المسافرين من الاستفادة من الرحلات الترددية اليومية التي تأتي دعمًا لجمهور المنتخب السعودي ومحبي كرة القدم، لتساعدهم على التخطيط الأمثل لسفرهم، بإمكانية الوصول لمطار الدوحة والعودة في نفس اليوم، دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة، مما يسرع إجراءات السفر.