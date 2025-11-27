الأمتعة تتصدر شكاوى المسافرين في مطارات المملكة خلال شهر أكتوبر

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لمؤشر تصنيف مقدّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر أكتوبر، والذي كشف عن أبرز الشكاوى المرفوعة ونِسَب معالجتها، حيث جاءت شكاوى الأمتعة في صدارة الشكاوى الأكثر تداولًا لدى المسافرين خلال الشهر.
وبيّن التقرير أن شركات الطيران شهدت تباينًا في معدلات الشكاوى، وجاء الترتيب كالتالي:
- طيران ناس في المركز الأول كأقل شركات الطيران تلقيًا للشكاوى، بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بلغت 100% في الوقت المحدد.
- طيران أديل حلّ ثانيًا بـ30 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بلغت 99%.
- الخطوط السعودية جاءت ثالثًا بـ35 شكوى لكل 100 ألف مسافر، فيما بلغت نسبة معالجة الشكاوى 72%.
وأوضحت هيئة الطيران المدني أن الشكاوى التي تلقتها خلال شهر أكتوبر شملت مجموعة واسعة من الخدمات، وتصدّرتها الأمتعة، تلتها التذاكر ثم الرحلات، إضافة إلى شكاوى متعلقة بخدمات ذوي الإعاقة، وشاشات عرض الرحلات، والخدمات على متن الطائرة، والإعلانات عن الرحلات، وخدمة العملاء، وخدمات الركاب. وتمثّل هذه التصنيفات مؤشرًا مهمًا يعكس جودة الخدمة وتجربة المسافر في مختلف مراحل السفر.
وفيما يتعلق بأداء المطارات، جاء الترتيب وفق ثلاثة مؤشرات رئيسية:
سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أقل نسبة شكاوى بلغت 0.4% لكل 100 ألف مسافر، بواقع 19 شكوى فقط، مع معالجة 100% منها في الوقت المحدد.
حافظ مطار الطائف الدولي على المركز الأول كأقل المطارات تلقيًا للشكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر (شكوى واحدة فقط)، مع معالجة كاملة بنسبة 100%.
جاء مطار بيشة في صدارة الأقل شكاوى بنسبة 3% لكل 100 ألف مسافر (شكوى واحدة)، وبمعالجة 100%.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن إصدار هذه التقارير الشهرية يهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتمكين المسافرين من معرفة أداء مقدّمي خدمات النقل الجوي والمطارات، إضافة إلى تحفيز المنافسة العادلة بين شركات الطيران والمطارات، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المسافر في المملكة.