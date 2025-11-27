الأمتعة تتصدر شكاوى المسافرين في مطارات المملكة خلال شهر أكتوبر

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن الشكاوى التي تلقتها خلال شهر أكتوبر شملت مجموعة واسعة من الخدمات، وتصدّرتها الأمتعة، تلتها التذاكر ثم الرحلات، إضافة إلى شكاوى متعلقة بخدمات ذوي الإعاقة، وشاشات عرض الرحلات، والخدمات على متن الطائرة، والإعلانات عن الرحلات، وخدمة العملاء، وخدمات الركاب. وتمثّل هذه التصنيفات مؤشرًا مهمًا يعكس جودة الخدمة وتجربة المسافر في مختلف مراحل السفر.