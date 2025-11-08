ارتفاع قياسي في إشغال فنادق الرياض بالتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة للسياحة وقمة "تورايز"

وأكد عاملون في قطاع الضيافة لـ"سبق" أن نسب الإشغال في عدد من فنادق العاصمة وصلت إلى 100%، خصوصًا في المناطق القريبة من مقرات الفعاليات والمؤتمرات الدولية، مثل حي المالية وواجهة الرياض، مشيرين إلى أن الطلب الكبير شمل أيضًا الشقق الفندقية والفنادق الاقتصادية التي استوعبت جانبًا من الزخم السياحي غير المسبوق.