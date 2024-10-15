بأكواد سعودية هي الأولى من نوعها.. "هيئة البحر الأحمر" تقود بناء قطاع السياحة

حققت الهيئة السعودية للبحر الأحمر العديد من مستهدفاتها نحو بناء وتنظيم قطاع سياحي ساحلي مزدهر بلوائح تنظيمية وضوابط وإجراءات وأكواد فنية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، تلبي الاحتياجات والمتطلبات التنظيمية والفنية لازدهار السياحة الساحلية، وتُسهم في تدعيم متطلبات ‏البنية التحتية واحتياجاتها، مع الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، وجذب الاستثمار للأنشطة الملاحية والبحرية ‏السياحية، ليكون البحر الأحمر واحدًا من أهم الوجهات الرئيسية للسياحة الساحلية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.