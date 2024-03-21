رمضان غير في قطر… فعاليات عالمية ومحلية تنتظر السعوديين خلال الشهر الفضيل.. شاهد التفاصيل

يقام سوق تربة: قطعة من الدعم كل يوم سبت من شهر رمضان المبارك من الساعة 20:00 إلى الساعة 01:00 في المدينة التعليمية بالدوحة. يتميز هذا البازار بمنتجات حرفية وخيارات أخرى من المأكولات والمشروبات تحمل معاني الانسانية والوقوف سويًا لدعم القضية الفلسطينية، ويقام هذا البازار بالتعاون مع مكتب خريجي مؤسسة قطر، وجامعة فرجينيا كومونولث في قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع.