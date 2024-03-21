رمضان غير في قطر… فعاليات عالمية ومحلية تنتظر السعوديين خلال الشهر الفضيل.. شاهد التفاصيل

تنظم قطر للسياحة باقة مميزة من الفعاليات التي تجذب الزوار السعوديين والعالم، وتمتد البرامج والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية طوال أيام شهر رمضان المبارك، بداية بأشهى المأكولات في مهرجان "أكل أول" في ميناء الدوحة القديم وحتى "معرض سوق الوكرة" المقام في سوق الوكرة القديم، بما يتيح لجميع أفراد العائلة أجواء الاستمتاع بالشهر الفضيل .
وسجلت أعداد الزوار ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 1.5 مليون سائح منذ بداية العام مع إقبال كبير من السعوديين الذين يشكلون صدارة الزوار في دولة قطر.
أكد عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة أن بلاده تتيح للعائلات من السعودية والأفراد والمقيمين هذه الفرص المميزة للاحتفال بشهر رمضان الفضيل والاستمتاع بأجوائه الرائعة .
وأوضح رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة أن مزيج هذا العام من المهرجانات متعددة الثقافات والفعاليات وعروض الضيافة يمثل دليلاً آخر على التنوع الذي توفره هذه الفعاليات لأهل قطر وزوارها والأجواء المميزة للشهر الكريم.
كما يعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص مدى التنوع والازدهار الذي تشهده العروض السياحية في البلاد، والتي يتخللها دائماً تسليط الضوء على تراث قطر وثقافتها في الفعاليات ذات الطابع التراثي والعصري على السواء.
وتستضيف قطر للسياحة هذا العام مهرجان "أكل أول" في ميناء الدوحة القديم، والذي سيكون مصحوباً بأنشطة يومية تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة طوال الشهر الكريم .
وتزين الميناء القديم بالأضواء والأشكال والمنسوجات التي تعكس الطابع التراثي المميز للأجواء الرمضانية ، ليرحب بزوار دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيتمكنون من استكشاف 15 مطعماً، تنتمي لمطابخ عالمية متنوعة، منها مطعم "بيروت" العريق ومطعم "بوباي" ومطعم "صدِّيق" و"عمر الخيام" و"هرجيسا" وكافتيريا فلسطين "والزرقاء" و"أورانج" و"برادات صيدا" ومطعم "ريكس" ومطعم "شجاع" و"ستيرلينج" و"الحلوى الباكستانية".
ويفتح مهرجان "أكل أول" أبوابه أمام الزوار يومياً بداية من موعد الإفطار وحتى السحور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: مهرجان رمضان للأغذية 2024 | مهرجان أكل أول | زوروا قطر (visitqatar.com)
يقام سوق تربة: قطعة من الدعم كل يوم سبت من شهر رمضان المبارك من الساعة 20:00 إلى الساعة 01:00 في المدينة التعليمية بالدوحة. يتميز هذا البازار بمنتجات حرفية وخيارات أخرى من المأكولات والمشروبات تحمل معاني الانسانية والوقوف سويًا لدعم القضية الفلسطينية، ويقام هذا البازار بالتعاون مع مكتب خريجي مؤسسة قطر، وجامعة فرجينيا كومونولث في قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع.
يقع بازار اللؤلؤة الرمضاني في جزيرة اللؤلؤة المرموقة على شواطئ الدوحة الساحرة، ويضم 28 كشكًا لبيع المنتجات التقليدية، مثل الحلويات العربية والعباءات والبخور والإكسسوارات وغيرها من المصنوعات اليدوية.
كما يضم أنشطة مخصصة للأطفال والعائلات، مثل أنشطة القرنقعوه، والفنون والحرف اليدوية، والنسيج التقليدي، والحناء، والتلوين على الوجه، وغيرها من ورش العمل.
يقدم البازار أنشطته حتى 13 أبريل 2024 وتبدأ عروضه من الساعة 1400 إلى 1800 في بورتو أرابيا، ومن الساعة 20:30 – 01:00 (من السبت إلى الأربعاء)، ومن الساعة 20:30 – 02:00 (الخميس والجمعة)، كما سيتم تشغيله في عيد الفطر تحت اسم "سوق اللؤلؤة للعيد".
تقع في جزيرة المها، وتضم أكثر من 50 لعبة ومعلماً ومرفقاً ترفيهياً، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات اللذيذة والأنشطة الترفيهية الحيّة.
تقع في جزيرة قطيفان التي تم تطويرها مؤخراً، وتحتوي على أطول برج تزلج مائي في العالم والبالغ ارتفاعه 85 متراً، وتوفر للزوار مجموعة رائعة من مناطق الجذب الرائعة، بما في ذلك 36 لعبة مائية.
يقع في رأس بروق، وهو منتجع مستدام وحائز على الجوائز يقع على طرف محمية الريم الطبيعية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمحميات المحيط الحيوي.
فعالية تنظمها كل من قطر للسياحة ومزرعة حينة سلمى، ويتضمن ورشات العمل المجانية في الحرف اليدوية والمحاضرات وعروض الأفلام والأنشطة المخصصة للأطفال.
ومجموعة متنوعة من أشهى المأكولات والأطعمة المعدة يدوياً باستخدام الأساليب التقليدية، كما يمكن للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بالمأكولات المختلفة التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات الرائعة الواجهة البحرية لسوق الوكرة.
وهناك أكثر من 40 كشكاً تحتوي على المنسوجات والأدوات المنزلية والألعاب المصنوعة يدوياً والفنون والحرف اليدوية والعطور والأزياء التي يمكن لزوار دول المجلس شراؤها، بما في ذلك العديد من ورشات العمل الملائمة لأفراد العائلة مثل فن الخط ونسج سعف النخيل وصناعة الكحل والزخرفة الإسلامية.
ويستضيف المعرض بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية البركة في قطر محاضرتين ومؤتمرين في كل أسبوع. وسوف تتمحور المحاضرات والمؤتمرات التي سيكون حضورها مجاناً حول المعاني الروحية والتقاليد الأصيلة التي تميز شهر رمضان في قطر. ومن المقرر أن تقدم هذه المحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تستمر الواحدة منها ساعة واحدة.
وتتواصل فعاليات معرض رمضان التي تستمر حتى 8 أبريل، من الساعة السابعة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، علماً بأن الدخول مجاناً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
وتقدم العديد من الفنادق والمطاعم أكثر من 300 باقة وعرض ترويجي للعائلات والأزواج والأفراد خلال شهر رمضان، حيث يقدم 37 فندقاً عروضاً ترويجية للإفطار، و19 فندقاً عروضاً ترويجية للسحور، فيما تقدم 9 فنادق باقات للإقامة وتجمع 6 فنادق في عروضها بين الإفطار والسحور والإقامة، ويقدم فندقان عروضاً خاصة للغبقة و3 فنادق تقدم عروضاً للأنشطة والفعاليات.