تشمل 7 دول ضمن المرحلة الأولى.. سفارة المملكة بالقاهرة تبدأ تدشين التأشيرة الإلكترونية

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين.