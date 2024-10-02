زوّار صيف السعودية 2024 يسجلون إعجابهم بنجاح فعاليات "عسير" عروس الجنوب

وقد حازت قرية المفتاحة التي يعود تاريخها إلى 260 عامًا مضت، على إقبال كبير من الزيارات المسجلة لبرنامج صيف السعودية 2024، وتعكس هذه القرية التراث العسيري وهندسته المعمارية التقليدية من الطين والحجر، كما يتوسّط الجبل الأخضر مدينة أبها، وهو جبل مضاء بالكامل بأضواء خضراء يعكس التطور والنمو السياحي بالمنطقة.