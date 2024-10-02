زوّار صيف السعودية 2024 يسجلون إعجابهم بنجاح فعاليات "عسير" عروس الجنوب

ختم برنامجُ صيف السعودية فعالياته هذا العام بتسجيل نجاح كبير بمشاركة العديد من الوجهات وفي صدارتها إمارة عسير.
التي أبدعت في تحقيق النجاح عبر روزنامة المواقع والفعاليات السياحية والترفيهية التي أعدت بطريقة محترفة لتلبي طلبات ورغبات جميع العوائل والشباب.
وحرصت سياحة عسير على تنوع وتميز الفعاليات العسيرية في صيف السعودية المتميزة بطراز معماري من تراث وثقافة بأساليب عمرانية حضارية، وقد شاركت قرية المفتاحة وبسطة وقصور أبو سراح وقلاع طبب وقصور العسابلة وقرية بن عضوان وسوق ديرتنا؛ في الفعاليات في صيف 2024.
تتميّز عسير بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الثقافية وعاصمتها أبها، وتتميّز برحلات التلفريك فوق التلال الخضراء؛ لمشاهدة المناظر الخلّابة في جبل السودة، كما منتزه السحاب، واستمتع زوار صيف السعودية 2024 بجمال المناظر الطبيعية للجبال التي تكتسي دائمًا بالغيوم، كما شهدت قلعةُ شدا الشهيرة ذات الجدران الطينية، العديدَ من زيارات الزوار من الداخل والخارج.
وقد حازت قرية المفتاحة التي يعود تاريخها إلى 260 عامًا مضت، على إقبال كبير من الزيارات المسجلة لبرنامج صيف السعودية 2024، وتعكس هذه القرية التراث العسيري وهندسته المعمارية التقليدية من الطين والحجر، كما يتوسّط الجبل الأخضر مدينة أبها، وهو جبل مضاء بالكامل بأضواء خضراء يعكس التطور والنمو السياحي بالمنطقة.
كما نال سوقُ الثلاثاء، أحد أعرق الأسواق وأكثرها شعبية في عسير، والذي يقدم تشكيلة استثنائية من المنتجات التقليدية والمعاصرة؛ إعجابَ الزوار ومشاركتهم فيه كأقدم الأسواق في المنطقة.
وحاز شارعُ الفن المليء بالأعمال الفنية المحلية والأضواء الملونة والمسارح والمطاعم والمقاهي النابضة بالحياة، على إعجاب الزوار وتسجيل الانبهار بأعمال الفنية، إلى جانب إطلالته على المناظر الطبيعية الخلّابة لعسير.