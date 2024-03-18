لأول مرة… رئيس التنشيط السياحي يكشف تصدر السعوديين جميع الجنسيات في زيارة مصر خلال يناير وفبراير 2024

وكشف "القاضي" إن السياح السعوديين سجلوا رقمًا قياسيًا وتصدروا به أعداد جميع الجنسيات لأول مرة خلال شهري يناير وفبراير 2024 رغم أن القاعدة التي اعتدنا عليها تسجل قدوم الأشقاء السعوديين في فترات الصيف وليس الشتاء، مما أعطى مؤشرًا على نجاح الخطط والمستهدفات الترويجية الموجهة للسوق السعودي الذي تغير كثيرًا ولم يعد سوقًا عاديًا، حيث اقتربت أعداد السياح السعوديين كثيرًا من حاجز المليون، وتحديدًا 950 ألفًا في عام 2023 متوقعًا زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.