"الشرقية" وجهة شتوية متكاملة في "حيّ الشتاء 2026" بأكثر من 147 فعالية

وتُعد الشرقية إحدى أبرز وجهات "حيّ الشتاء"، الذي يضم هذا العام 8 وجهات، وأكثر من 1200 منتج سياحي، و600 عرض خاص، بمشاركة أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، ضمن جهود مستمرة لتنمية السياحة وتعزيز جودة الحياة.