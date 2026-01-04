"الشرقية" وجهة شتوية متكاملة في "حيّ الشتاء 2026" بأكثر من 147 فعالية

في أجواء شتوية معتدلة، تتألق المنطقة الشرقية كوجهة شتوية سياحية ضمن برنامج "حيّ الشتاء 2026"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، مقدمًا باقة من الفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية والثقافية.
وتشهد مدن الدمام والظهران والخبر حراكًا سياحيًا لافتًا، يجمع بين التراث والبحر، والثقافة والتسوق، في تجربة متكاملة للزوار.
الخبر.. 147 فعالية حتى نهاية يناير
يتواصل موسم الخبر حتى 31 يناير الجاري، بـ147 فعالية موزعة على سبع مناطق رئيسية، تشمل ساحات الاحتفالات، والكورنيش، والواجهة البحرية، وفعاليات عائلية وثقافية وموسيقية.
ويضم الموسم بطولة "كأس نادي الصقور"، وأمسيات "سايتك"، وفعالية "بيج باونس" أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، إضافة إلى حفلات غنائية، ومطاعم ومقاهي مطلة على البحر.
"إثراء" في الظهران.. برنامج ممتد حتى أبريل
وفي الظهران، يواصل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" تقديم موسم شتوي ثقافي يمتد حتى نهاية أبريل، يشمل ورش عمل، عروضًا موسيقية، برامج فنية تستهدف مختلف الفئات العمرية، ضمن بيئة معرفية تفاعلية.
الدمام.. واجهة بحرية ومرافق سياحية متنوعة
أما الدمام، فتواصل موقعها كوجهة رئيسية للزوار، بفضل واجهتها البحرية، والمساحات الخضراء، ومراكز التسوق والمطاعم المتنوعة، التي توفر خيارات واسعة للعائلات.
وتُعد الشرقية إحدى أبرز وجهات "حيّ الشتاء"، الذي يضم هذا العام 8 وجهات، وأكثر من 1200 منتج سياحي، و600 عرض خاص، بمشاركة أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، ضمن جهود مستمرة لتنمية السياحة وتعزيز جودة الحياة.