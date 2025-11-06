غدًا.. الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة السياحة بشعار الذكاء الاصطناعي

ويُقام الاجتماع خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت شعار: «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي… إعادة تعريف المستقبل»، بالتزامن مع احتفال المنظمة بمرور 50 عامًا على تأسيسها، وسط تطلعات لأن تسهم الدورة في رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية للـ50 عامًا القادمة.