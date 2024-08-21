الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات خاصة بحقائب اليد على الطائرة في جميع المطارات

أحد هذه التغييرات سيكون للمحطات الطرفية التي تحتوي على معدات EDSCB، أي أنظمة الكشف عن المتفجرات في حقائب اليد كقاعدة عامة. وتنص لائحة أمن الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي على أنه لا يجوز للمسافرين حمل الهباء الجوي والسوائل والمواد الهلامية بكميات أكبر من 100 مل؛ لأن أجهزة الأمان التقليدية بالأشعة السينية لا يمكنها اكتشاف المواد السائلة المتفجرة بشكل فعّال.