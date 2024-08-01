في النصف الأول لـ 2024.. ارتفاع أعداد المسافرين في المطارات المحلية إلى 8.5 مليون

وتضم المطارات التي تديرها وتشغلها الشركة كلًّا من: مطار العلا الدولي، مطار نجران الدولي، مطار بيشة، مطار عرعر، مطار شرورة، مطار القريات، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، ومطار حائل الدولي، مطار خليج نيوم الدولي، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز تبوك، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، مطار الوجه، مطار الدوادمي، مطار رفحاء، مطار الجوف الدولي، مطار طريف، مطار وادي الدواسر، ومطار رابغ.