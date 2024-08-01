في النصف الأول لـ 2024.. ارتفاع أعداد المسافرين في المطارات المحلية إلى 8.5 مليون

أظهرت بيانات شركة تجمع مطارات الثاني التابعة لشركة مطارات القابضة ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 16% وعدد الرحلات بـ 11% في النصف الأول لعام 2024.
وأوضحت الشركة أنها حققت أعلى إجمالي عدد مسافرين في النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت نموًا إيجابيًا في عدد المسافرين بنسبة 16% إلى 8.5 مليون مسافر، وارتفع عدد الرحلات الجوية بنسبة 11% ليصل إلى 74.8 ألف رحلة.
وتشغّل شركة تجمع مطارات الثاني التي انطلقت في 1 يناير 2022 مطارات المملكة المحلية والإقليمية والسياحية، حيث تستهدف إدارة وتشغيل 22 مطارًا في جميع أنحاء السعودية؛ لتمكين مستهدفات السياحة بالمملكة، والمساهمة في تطوير قطاع الطيران.
وتضم المطارات التي تديرها وتشغلها الشركة كلًّا من: مطار العلا الدولي، مطار نجران الدولي، مطار بيشة، مطار عرعر، مطار شرورة، مطار القريات، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، ومطار حائل الدولي، مطار خليج نيوم الدولي، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز تبوك، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، مطار الوجه، مطار الدوادمي، مطار رفحاء، مطار الجوف الدولي، مطار طريف، مطار وادي الدواسر، ومطار رابغ.
وذكرت الشركة أن مطار نجران الدولي سجل أعلى عدد رحلات في النصف الأول 2024 بنسبة 34.5%، تلاه مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك بنسبة 15.8%، ثم مطار عرعر بنسبة 6.8%.
وأشارت إلى أن مطار خليج نيوم الدولي سجل أعلى نسبة زيادة في عدد مسافرين خلال النصف الأول 2024 بنسبة 70%، تلاه مطار نجران الدولي بنسبة 38.3%، ثم مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك بنسبة 23.3%.