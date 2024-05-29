"العرجي": المزيج التاريخي والثقافي والطبيعي في العلا أبرز نقاطها الجاذبة للسياح من العالم

تهدف شركة العلا للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- إلى تحول العلا إلى منطقة سياحية عالمية، إلى جانب أن تكون مقصدًا للزيارة والاستثمار.
وشاركت شركة "العلا للتطوير" في العديد من المعارض الدولية في الفترة الماضية ومنها معرض سوق السفر العربي الذي عُقد في شهر مايو الجاري بمدينة دبي وحظيت المشاركة بإشادة واسعة من قِبَل زوار المعرض الذي يُعَد أكبر حدث سياحي في المنطقة.
وقد أكدت نورة العرجي مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الشركة، أن مشاركة العلا للتطوير في سوق السفر، عززت أفق التواصل والتعاون مع أبرز الهيئات والخبراء في قطاعات السفر والسياحة، والبرامج والفعاليات.
وأوضحت "العرجي" أن الشركة أبرمت عددًا من الاتفاقيات مع جهات متنوعة في إطار مساعيها الهادفة إلى تحويل العلا إلى وجهة سياحية عالمية، ومقصد للاستثمار السياحي؛ حيث تبني الشركة وتشغل محفظة عالمية من الأصول الفندقية والسكنية والمنتجعات الفاخرة، وأصول قطاع التجزئة والأصول التجارية، والتي تتميز جميعها بالفخامة والريادة والاستدامة. ولديها حاليًا عدد من الأصول هي: بانيان تري العلا، هابيتاس العلا، كارافان من هابيتاس، وقاعة مرايا.
وكشفت "العرجي" أن أبرز النقاط التي حازت على إعجاب زوار العلا؛ هو ما تتمتع به المنطقة من مزيج فريد يجمع العمق التاريخي، وكرم الضيافة لسكان العلا، وكذلك التراث والثقافة العريقة، والطبيعة الخلابة التي تتميز بها العلا؛ فعلى سبيل المثال تضم المنطقة مجموعة من الجبال الصخرية التي تحمل نقوشًا متعددة اللغات؛ مما يشير إلى تعدد الحضارات التي عاشت في المكان، وكذلك يوجد في المنطقة موقع الحجر وهو أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، وهذه شهادة عالمية على عراقة تاريخ المنطقة وفرادتها.
وقالت "العرجي" إن الشركة وقّعت في 2023 اتفاقية مع شركة ماريوت العالمية لتطوير منتجع وفندق أوتوغراف كلكشن ومنتجع Six Senses.
كما أبرمت شراكة في يناير 2024 مع شركة "كن" للاستثمار القابضة؛ بهدف تطوير منتجع "أمان الحجر" في منطقة "الحجر".
وعن شركة العلا للتطوير قالت "العرجي": أطلقت الشركة من أجل دفع عجلة التنمية في العلا؛ حيث إن هدفنا يتمثل في أن نكون شريكًا موثوقًا في تمكين وتحويل العلا إلى منطقة للزيارة والاستقرار والاستثمار، عن طريق بناء محفظة عالمية المستوى من أصول (الضيافة، والسكن، والأصول التجارية)؛ وهو هدف مشترك مع شريكنا الأساسي الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والقطاع الخاص.
وأضافت: "نحرص على بناء العلا بشكل يحافظ على ثقافتها وتراثها وجمالها الطبيعي، والذي يمثل جوهرها الأساسي؛ وهو ما يدفعنا للمحافظة على بيئتها الطبيعية من خلال تطوير مسؤول ومستدام".