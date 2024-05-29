"العرجي": المزيج التاريخي والثقافي والطبيعي في العلا أبرز نقاطها الجاذبة للسياح من العالم

وكشفت "العرجي" أن أبرز النقاط التي حازت على إعجاب زوار العلا؛ هو ما تتمتع به المنطقة من مزيج فريد يجمع العمق التاريخي، وكرم الضيافة لسكان العلا، وكذلك التراث والثقافة العريقة، والطبيعة الخلابة التي تتميز بها العلا؛ فعلى سبيل المثال تضم المنطقة مجموعة من الجبال الصخرية التي تحمل نقوشًا متعددة اللغات؛ مما يشير إلى تعدد الحضارات التي عاشت في المكان، وكذلك يوجد في المنطقة موقع الحجر وهو أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، وهذه شهادة عالمية على عراقة تاريخ المنطقة وفرادتها.