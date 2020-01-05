وقال حساب الأمن العام على "تويتر"، ظهر اليوم: تمّ توقيع العقوبات المقرّرة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام؛ بينهم 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 31 متهماً في قضايا تحرُّش مختلفة خلال الفترة من 3 إلى 9 جُمادى الأولى 1441.

الرياض .. ضبط 31 متحرِّشاً ومعاقبة 172 رجلاً وامرأة خالفوا "الذوق العام" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-05 ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 31 متهماً في قضايا تحرُّش مختلفة خلال الفترة من 3 إلى 9 جُمادى الأولى 1441. وقال حساب الأمن العام على "تويتر"، ظهر اليوم: تمّ توقيع العقوبات المقرّرة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام؛ بينهم 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 01:59 PM

الرياض .. ضبط 31 متحرِّشاً ومعاقبة 172 رجلاً وامرأة خالفوا "الذوق العام" الأمن العام: 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة





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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 31 متهماً في قضايا تحرُّش مختلفة خلال الفترة من 3 إلى 9 جُمادى الأولى 1441.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر"، ظهر اليوم: تمّ توقيع العقوبات المقرّرة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام؛ بينهم 85 رجلاً و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.