خلال 24 ساعة.. "كورونا" أصاب 212.326 شخصًا في العالم
كبرى الزيادات سُجِّلت في أمريكا والبرازيل والهند
سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز".
وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.
فيروس كورونا الجديد
خلال 24 ساعة.. "كورونا" أصاب 212.326 شخصًا في العالم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-04
سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز".
وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:08 PM
خلال 24 ساعة.. "كورونا" أصاب 212.326 شخصًا في العالم
كبرى الزيادات سُجِّلت في أمريكا والبرازيل والهند
سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز".
وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.