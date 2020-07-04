وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز".

سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

خلال 24 ساعة.. "كورونا" أصاب 212.326 شخصًا في العالم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-04 سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز". وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 10:08 PM

خلال 24 ساعة.. "كورونا" أصاب 212.326 شخصًا في العالم كبرى الزيادات سُجِّلت في أمريكا والبرازيل والهند





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سجَّلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بلغت 212.326 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد التقرير اليومي للمنظمة بأن كبرى الزيادات سُجّلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقًا لـ"رويترز".

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.