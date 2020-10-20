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"تعليم القنفذة "يكرّم “159” متقاعدًا ومتقاعدة في احتفال افتراضي

تحت شعار “تيجان العطاء.. في ليلة الوفاء”

كرّمت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، 159 متقاعدًا ومتقاعدة من المعلمين والمعلمات، وذلك خلال الاحتفال الافتراضي الذي نظمته الإدارة تحت شعار “تيجان العطاء.. في ليلة الوفاء”، برعاية مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، حيث حرصت الإدارة على إقامة هذا الاحتفال الإلكتروني، على الرغم من الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد -19.

يأتي ذلك تأكيدًا وعرفانًا بما قدمه المتقاعدون والمتقاعدات من جهود لا تُنسى خلال سنوات عملهم الطويلة ضمن منظومة التعليم بالمملكة.

واشتمل الحفل الافتراضي على عددٍ من الفقرات، كما سمح فيه بالحضور للجميع “عن بعد”، وكذلك قامت الإدارة ممثلة بقسم علاقات المعلمين بشؤون المعلمين بوضع رابط إلكتروني لطباعة شهادات التكريم والشكر والعرفان للمتقاعدين والمتقاعدات.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي في كلمته خلال الحفل: إن شعار “تيجان العطاء .. في ليلة الوفاء” هو تكريم لكل من خدم الوطن وبدأ مع أبنائنا منذ الصغر في كل المجالات التعليمية، فلهم جزيل الشكر والتقدير على ما قدموه في ميدان العلم والمعرفة، مشددًا على استمرارية العطاء لهم وأهمية الاستفادة من خبراتهم التي ستمثل إضافة لتنمية المجتمع في هذا الوطن، مقدمًا خالص شكره وتقديره لجميع الزملاء والزميلات المكرمين في هذه الليلة من ليالي الوفاء لهؤلاء الزملاء والزميلات الذين خدموا بإخلاص وشرف طيلة فترة عملهم.

كما عبّر "الزاحمى" عن سعادته بعقد هذا الاحتفال، حتى وإن كان “عن بعد”، لأنه يحمل شعار وعنوان إنصاف المخلصين، موضحًا أن الاحتفال بأهل الفضل وتكريم أهل العلم والعرفان من المجتهدين والمتقاعدين هو من الواجبات لرد الجميل لهم على مبدأ ومنهج التزمت به إدارة التعليم وهو صون العلم وأهله وإجلال المعلم وفضله.

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"تعليم القنفذة "يكرّم “159” متقاعدًا ومتقاعدة في احتفال افتراضي
سبق

كرّمت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، 159 متقاعدًا ومتقاعدة من المعلمين والمعلمات، وذلك خلال الاحتفال الافتراضي الذي نظمته الإدارة تحت شعار “تيجان العطاء.. في ليلة الوفاء”، برعاية مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، حيث حرصت الإدارة على إقامة هذا الاحتفال الإلكتروني، على الرغم من الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد -19.

يأتي ذلك تأكيدًا وعرفانًا بما قدمه المتقاعدون والمتقاعدات من جهود لا تُنسى خلال سنوات عملهم الطويلة ضمن منظومة التعليم بالمملكة.

واشتمل الحفل الافتراضي على عددٍ من الفقرات، كما سمح فيه بالحضور للجميع “عن بعد”، وكذلك قامت الإدارة ممثلة بقسم علاقات المعلمين بشؤون المعلمين بوضع رابط إلكتروني لطباعة شهادات التكريم والشكر والعرفان للمتقاعدين والمتقاعدات.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي في كلمته خلال الحفل: إن شعار “تيجان العطاء .. في ليلة الوفاء” هو تكريم لكل من خدم الوطن وبدأ مع أبنائنا منذ الصغر في كل المجالات التعليمية، فلهم جزيل الشكر والتقدير على ما قدموه في ميدان العلم والمعرفة، مشددًا على استمرارية العطاء لهم وأهمية الاستفادة من خبراتهم التي ستمثل إضافة لتنمية المجتمع في هذا الوطن، مقدمًا خالص شكره وتقديره لجميع الزملاء والزميلات المكرمين في هذه الليلة من ليالي الوفاء لهؤلاء الزملاء والزميلات الذين خدموا بإخلاص وشرف طيلة فترة عملهم.

كما عبّر "الزاحمى" عن سعادته بعقد هذا الاحتفال، حتى وإن كان “عن بعد”، لأنه يحمل شعار وعنوان إنصاف المخلصين، موضحًا أن الاحتفال بأهل الفضل وتكريم أهل العلم والعرفان من المجتهدين والمتقاعدين هو من الواجبات لرد الجميل لهم على مبدأ ومنهج التزمت به إدارة التعليم وهو صون العلم وأهله وإجلال المعلم وفضله.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:11 PM

"تعليم القنفذة "يكرّم “159” متقاعدًا ومتقاعدة في احتفال افتراضي

تحت شعار “تيجان العطاء.. في ليلة الوفاء”

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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159

كرّمت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، 159 متقاعدًا ومتقاعدة من المعلمين والمعلمات، وذلك خلال الاحتفال الافتراضي الذي نظمته الإدارة تحت شعار “تيجان العطاء.. في ليلة الوفاء”، برعاية مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، حيث حرصت الإدارة على إقامة هذا الاحتفال الإلكتروني، على الرغم من الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد -19.

يأتي ذلك تأكيدًا وعرفانًا بما قدمه المتقاعدون والمتقاعدات من جهود لا تُنسى خلال سنوات عملهم الطويلة ضمن منظومة التعليم بالمملكة.

واشتمل الحفل الافتراضي على عددٍ من الفقرات، كما سمح فيه بالحضور للجميع “عن بعد”، وكذلك قامت الإدارة ممثلة بقسم علاقات المعلمين بشؤون المعلمين بوضع رابط إلكتروني لطباعة شهادات التكريم والشكر والعرفان للمتقاعدين والمتقاعدات.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي في كلمته خلال الحفل: إن شعار “تيجان العطاء .. في ليلة الوفاء” هو تكريم لكل من خدم الوطن وبدأ مع أبنائنا منذ الصغر في كل المجالات التعليمية، فلهم جزيل الشكر والتقدير على ما قدموه في ميدان العلم والمعرفة، مشددًا على استمرارية العطاء لهم وأهمية الاستفادة من خبراتهم التي ستمثل إضافة لتنمية المجتمع في هذا الوطن، مقدمًا خالص شكره وتقديره لجميع الزملاء والزميلات المكرمين في هذه الليلة من ليالي الوفاء لهؤلاء الزملاء والزميلات الذين خدموا بإخلاص وشرف طيلة فترة عملهم.

كما عبّر "الزاحمى" عن سعادته بعقد هذا الاحتفال، حتى وإن كان “عن بعد”، لأنه يحمل شعار وعنوان إنصاف المخلصين، موضحًا أن الاحتفال بأهل الفضل وتكريم أهل العلم والعرفان من المجتهدين والمتقاعدين هو من الواجبات لرد الجميل لهم على مبدأ ومنهج التزمت به إدارة التعليم وهو صون العلم وأهله وإجلال المعلم وفضله.

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