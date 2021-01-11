كورونا في 3 دول.. 469 وفاة بالبرازيل و502 ضحية بالمكسيك

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية 29792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و469 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 8.1 ملايين؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 203100 حالة وفاة.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 10003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و502 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و534039 إصابة؛ فيما وصل مجموع الوفيات إلى 133706 حالات وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 69.114 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.140 حالة وفاة.