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جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية

نفذتها بلدية الجنوب بعد انقضاء المهلة وضمت أسوارًا ومستودعات ومبانٍ مخالفة

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة أسوارًا ومستودعات ومبانٍ عشوائية في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بمساحة إجمالية تتجاوز الـ ٢١٦ ألف متر مربع في حي المرسلات ببحرة، جنوب طريق مكة القديم.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جاءت بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مشيراً أن أعمال الإزالة جاءت إنفاذًا للتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات العليا استنادًا لما قضت به اللجنة القضائية المعنية بتحديد وقف العين العزيزية وتثبيت حدوده.

أمانة محافظة جدة

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جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية
سبق

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة أسوارًا ومستودعات ومبانٍ عشوائية في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بمساحة إجمالية تتجاوز الـ ٢١٦ ألف متر مربع في حي المرسلات ببحرة، جنوب طريق مكة القديم.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جاءت بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مشيراً أن أعمال الإزالة جاءت إنفاذًا للتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات العليا استنادًا لما قضت به اللجنة القضائية المعنية بتحديد وقف العين العزيزية وتثبيت حدوده.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
03:22 PM

جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية

نفذتها بلدية الجنوب بعد انقضاء المهلة وضمت أسوارًا ومستودعات ومبانٍ مخالفة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة أسوارًا ومستودعات ومبانٍ عشوائية في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بمساحة إجمالية تتجاوز الـ ٢١٦ ألف متر مربع في حي المرسلات ببحرة، جنوب طريق مكة القديم.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جاءت بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مشيراً أن أعمال الإزالة جاءت إنفاذًا للتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات العليا استنادًا لما قضت به اللجنة القضائية المعنية بتحديد وقف العين العزيزية وتثبيت حدوده.

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