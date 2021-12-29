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"الأمن البيئي" تضبط 12 مواطنًا مخالفًا لنقلهم وتخزينهم حطبًا محليًا في الرياض

تم تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "12" مواطناً مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم وتخزينهم "42" مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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"الأمن البيئي" تضبط 12 مواطنًا مخالفًا لنقلهم وتخزينهم حطبًا محليًا في الرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "12" مواطناً مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم وتخزينهم "42" مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:15 PM

"الأمن البيئي" تضبط 12 مواطنًا مخالفًا لنقلهم وتخزينهم حطبًا محليًا في الرياض

تم تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "12" مواطناً مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم وتخزينهم "42" مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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