النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

كانوا يستهدفون 3 رجال يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة بالمدينة

أطلق مسلحان وابلًا من الرصاص في مدينة نيويورك؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وحسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن المسلحيْن أطلقوا أكثر من 40 رصاصة، أصابت عددًا من المارة، وأشخاصًا كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة نيويورك على "تويتر"، مقطع فيديو للهجوم، الذي أظهر المسلحيْن المقنعيْن، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

وذكرت الشرطة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن المسلحيْن كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأمريكية.

ووفق الشرطة؛ فإن جروح المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا، ليست خطيرة، طالبة من الجمهور الاتصال بها في حال التعرف على أي من المسلحيْن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص
سبق

أطلق مسلحان وابلًا من الرصاص في مدينة نيويورك؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وحسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن المسلحيْن أطلقوا أكثر من 40 رصاصة، أصابت عددًا من المارة، وأشخاصًا كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة نيويورك على "تويتر"، مقطع فيديو للهجوم، الذي أظهر المسلحيْن المقنعيْن، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

وذكرت الشرطة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن المسلحيْن كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأمريكية.

ووفق الشرطة؛ فإن جروح المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا، ليست خطيرة، طالبة من الجمهور الاتصال بها في حال التعرف على أي من المسلحيْن.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
10:16 AM

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

كانوا يستهدفون 3 رجال يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة بالمدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,799

أطلق مسلحان وابلًا من الرصاص في مدينة نيويورك؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وحسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن المسلحيْن أطلقوا أكثر من 40 رصاصة، أصابت عددًا من المارة، وأشخاصًا كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة نيويورك على "تويتر"، مقطع فيديو للهجوم، الذي أظهر المسلحيْن المقنعيْن، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

وذكرت الشرطة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن المسلحيْن كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأمريكية.

ووفق الشرطة؛ فإن جروح المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا، ليست خطيرة، طالبة من الجمهور الاتصال بها في حال التعرف على أي من المسلحيْن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,342
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,105

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة