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اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.


وقال "التحالف" إنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.


وقال "التحالف" إنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:06 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:57 AM

اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.


وقال "التحالف" إنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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