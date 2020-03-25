وعلمت "سبق" أن المقهى كان يقدم خدماته للزبائن بعد إغلاقه للباب الرئيسي، وفتح باب خلفي لدخول عدد من الزبائن الذي يترددون على المقهى.

داهمت الجهات المعنية بمنطقة جازان أحد المقاهي المشهورة بجازان، أثناء ممارسته عمله في ظل قوانين المنع الصادرة، في مخالفة واضحة للوائح والتعليمات.

من الباب الخلفي.. ضبط مقهى شيشية يقدم خدماته في الخفاء بجازان فهد كاملي سبق 2020-03-25 داهمت الجهات المعنية بمنطقة جازان أحد المقاهي المشهورة بجازان، أثناء ممارسته عمله في ظل قوانين المنع الصادرة، في مخالفة واضحة للوائح والتعليمات. وعلمت "سبق" أن المقهى كان يقدم خدماته للزبائن بعد إغلاقه للباب الرئيسي، وفتح باب خلفي لدخول عدد من الزبائن الذي يترددون على المقهى. وطبقت أمانة جازان عقوبات مشددة ضد المقهى.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 02:35 PM

من الباب الخلفي.. ضبط مقهى شيشية يقدم خدماته في الخفاء بجازان داهمته الجهات المعنية أثناء ممارسة عمله في ظل قوانين المنع الصادرة





A A A





20 مشاركة

داهمت الجهات المعنية بمنطقة جازان أحد المقاهي المشهورة بجازان، أثناء ممارسته عمله في ظل قوانين المنع الصادرة، في مخالفة واضحة للوائح والتعليمات.

وعلمت "سبق" أن المقهى كان يقدم خدماته للزبائن بعد إغلاقه للباب الرئيسي، وفتح باب خلفي لدخول عدد من الزبائن الذي يترددون على المقهى.

وطبقت أمانة جازان عقوبات مشددة ضد المقهى.